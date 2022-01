TiVi5 Monde, la chaîne jeunesse sur Arabsat pour le Maghreb et le Moyen-Orient [Interview]

Pouvez-vous nous présenter TiVi5 Monde, cette «petite sœur» de TV5 Monde dédiée aux enfants et à la jeunesse lancée sur ARABSAT ce vendredi ?

TiVi5 Monde est la chaine jeunesse de TV5 Monde qui s’adresse aux 4-14 ans et qui a été lancée d’abord aux États-Unis en 2012 puis en Afrique sub-saharienne en 2016 avec un très grand succès. Sur les 4 pays où on comptabilise notre audience (Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun et République Démocratique du Congo), la chaîne est regardée par plus de 21 millions de jeunes téléspectateurs. Cela nous a donné envie, dès que nous en aurions les moyens budgétaires, et nous les avons enfin, de la rendre disponible sur l’ensemble du monde arabe et bien évidemment prioritairement le Maroc.

Pourquoi justement avez-vous priorisé 30 pays d’Afrique sub-saharienne et retardé la région d’Afrique du Nord qui est proche, à la fois culturellement et géographiquement, de l’Europe et de la France notamment ?

L’explication est à la fois que ça faisait partie de la mission des pays qui nous gouvernent (France, Canada, Québec, Suisse et Belgique), et par ailleurs parce que nos plus grandes audiences se situent en Afrique sub-saharienne, même si c’est vrai que nous sommes aussi très regardés au Maghreb et au Maroc principalement.

21 millions de jeunes téléspectateurs pour l’Afrique sub-saharienne pour TiVi5 Monde, quel est l’espoir d’audience sur la région Maghreb Moyen-Orient (MENA) ?

La plus grande possible, nous ne nous sommes pas donné d’objectif chiffré, mais le succès en Afrique sub-saharienne a dépassé toutes nos ambitions les plus folles. Nous avons appris de ce succès inattendu que nous ne sommes pas capable de quantifier quelle sera l’audience. Nous sommes vraiment sur une région, le monde arabe, extrêmement diversifiée. Le Maroc et l’Algérie font partie des 10 pays qui regardent le plus TV5 Monde sur la planète, mais par exemple l’Irak fait partie des pays qui consomment le plus notre plateforme gratuite TV5MONDEplus, et nous avons été très positivement surpris de voir cet engouement en Irak. C’est très difficile parce que c’est un monde qui est très différent, les Marocains sont très différents des Émiratis qui sont eux-mêmes très différents des Syriens donc c’est très difficile de faire cette estimation.

Nous sommes un service public et la chaine et gratuite donc nous n’avons pas de plan d’affaire avec une rentabilité à trouver. Notre responsabilité est d’essayer de toucher le plus grand monde pour à la fois faire la promotion de la langue française, mais aussi tout simplement pour toucher le plus grand nombre de jeunes enfants et adolescents de l’ensemble du monde arabe, et pour le coup sur cette chaine de les toucher en français. C’est évident que les pays les plus francophones seront ceux où on sera le plus regardé.

Une des particularités de TiVi5 Monde, peut être un des facteurs de son succès en Afrique, a été d’associer les créateurs de films d’animations locaux. Comptez-vous faire de même avec les talents du Maghreb et du Moyen-Orient dans le domaine ?

Nous l’espérons bien-sûr, avec cette difficulté supplémentaire qui est qu’en Afrique francophone tous les producteurs produisent directement en français, alors que dans le monde arabe la plupart des producteurs produisent en arabe. Notre nature d’opérateur audiovisuel officiel de la francophonie nous oblige à produire et à diffuser des contenus qui sont originellement en français. Nous ne pouvons pas passer par le doublage ou le sous-titrage en français d’œuvres qui seraient en arabe. Oui nous espérons associer des créateurs locaux, nous discutons d’ailleurs avec 2M qui produit un certain nombre de contenus en français, mais c’est plus difficile dans le monde arabe qu’en Afrique sub-saharienne pour cette raison.

Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde.

TV5 Monde vise un potentiel d’audience de 80 millions de personnes sur l’Afrique et la région MENA, avec une forte croissance démographique. Est-ce que TiVi5 qui cible les enfants et la jeunesse, c’est un peu le pari pour l’avenir : offrir des programmes à cette jeunesse pour qu’à l’âge adulte TV5 Monde reste leur référence médiatique francophone ?

Oui bien sûr. S’ils ne le font pas, c’est bien aussi, nous serrons content qu’ils aient regardé la chaine jeunesse. Mais si ça les aides à apprendre le français, c’est une bonne chose pour nous et pour eux, plus on parle de langues dans le monde d’aujourd’hui mieux on est armé à l’affronter, éventuellement trouver du travail et avoir des relations avec des gens partout sur la planète. Oui évidemment si nous créons des futurs téléspectateurs des chaînes de TV5 Monde, en l’occurrence Maghreb Orient, bien-sûr nous seront ravis et c’est notre mission.

La chaîne sera disponible dans la région MENA sur le satellite ARABSAT en exclusivité, vous avez en parallèle lancé TV5MONDEplus qui est orienté numérique. Est-ce que tous les contenus qui seront disponible sur TiVi5 seront aussi disponible sur cette plateforme ?

Il y a des programmes pour la jeunesse sur TV5MONDEplus mais il y en aura plus sur TiVi5 et pas forcément les mêmes, pour des raisons de droit. Un certain nombre de producteurs cèdent des droits pour la télévision traditionnelle, mais ne nous cèdent pas des droits pour ses programmes sur les surfaces numériques. Ce sont vraiment des offres complémentaires.

Beaucoup de Marocains ont l’habitude de regarder les chaines françaises, que ce soit sur le satellite ou sur IPTV, et même leurs enfants ont l’habitude de voir certains programmes jeunesse. Quels sont les programmes phares qui seront diffusés sur TiVi5 Monde pour la région MENA ?

Vous aurez évidemment beaucoup de films d’animation ou de dessins animés que vous aurez pu voir sur les chaines françaises et effectivement sur les chaines de France Télévision. Mais également il y aura beaucoup de programmes québécois et notamment deux programmes extrêmement populaires : Cochon dingue et Passe-Partout. Aussi des séries de dessins-animés et d’animation africaines que TV5 Monde co-produit et qui ne sont pas diffusés sur les chaines de France Télévision ou les autres chaines françaises. Et évidemment un des intérêts de TiVi5 Monde c’est que c’est une chaine en continu, ce qui n’est pas le cas des dessins-animés que vous pouvez regarder sur France 3 ou des chaines françaises.

Vous avez parlé de programmes du Québec, d’Afrique sub-saharienne, cela offre une richesse en termes d’accents auxquels nous pourront accéder au Maghreb et au Moyen-orient...



Oui, des accents aussi belges et suisses, et même des différentes régions françaises. Effectivement, c'est une richesse d’accents, mais aussi culturelle, de sensibilités qui sont différentes, de modes de vies qui sont différents même dans la famille que ce soit entre les parents et les enfants, les garçons et les filles. Ils ne sont pas les mêmes entre le Québec et la France, ni entre la Belgique et le Sénégal ou le Maroc et la Suisse.