Maroc : 206 affaires de corruption signalées en 2021 grâce au numéro vert

L’année dernière, le Parquet, avec l'accompagnement de sa présidence, a poursuivi son engagement dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption et de moralisation de la vie publique, a affirmé mercredi à Rabat le procureur général du roi près la Cour de cassation, président du ministère public. Dans un discours prononcé à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire, Moulay El Hassan Daki a ajouté que le ministère public a continué d’encourager le signalement des délits de corruption ainsi que la coopération et la coordination avec les instances et institutions concernées par la lutte contre ce type de délinquance.

Dans ce contexte, le numéro vert de signalement de la corruption, géré par le ministère public, a permis de réaliser des «résultats importants», parvenant à l'arrestation de 206 suspects en flagrant délit de corruption, et ce, en coordination avec les parquets compétents, a-t-il indiqué. Le responsable a précisé qu’un programme de gestion des appels a été mis en place afin que les signalements de délits de corruption en dehors des heures de travail officielles puissent être reçus et traités automatiquement, en plus de communiquer avec les lanceurs d'alerte en trois langues (arabe, amazighe et française).

Moulay El Hassan Daki a ajouté que dans le cadre de l'interaction avec les rapports des organes de contrôle et de gouvernance, notamment en ce qui concerne les rapports de la Cour des comptes, la présidence du ministère public s'est efforcée de transmettre les rapports des cours régionales des comptes aux procureurs compétents. Le total de ces signalements transmis aux parquets compétents s'élève à 152 rapports, dont 33 sont encore en cours de traitement, 20 en cours d'instruction, 22 en cours de jugement, 57 traités avec des jugements rendus alors que 22 rapports ont été conservés.

Le responsable a également précisé, par ailleurs, que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, ce type d'affaires a connu une augmentation notable au cours de l'année 2021, les affaires passant de 221 dossiers en 2020 à 360 l’année dernière, soit une hausse de 60%.