Maroc : Deux suspects poursuivis pour sextorsion et chantage après la plainte d'un Koweïtien

Cette semaine, la justice marocaine a débuté l’examen d’une affaire de sextorsion, impliquant deux jeunes marocains, suite à une plainte déposée par un ressortissant koweïtien. Selon des médias koweïtiens, la plainte déposée par l'avocat de la victime a expliqué comment les deux Marocains auraient fait chanter et menacé le Koweïtien via les réseaux sociaux, parvenant même à recevoir des sommes d’argent de leur victime.

Le plaignant a accusé les deux jeunes marocains d’avoir pris des photos de lui sur Instagram et d'autres comptes sur les réseaux sociaux pour les «retoucher» via une application dans le but de faire le faire chanter. Ils l’auraient menacé de diffuser ces images sur les réseaux sociaux. La victime aurait reçu une vidéo la montrant dans des positions compromettantes.

Le ressortissant koweïtien aurait versé une somme de 1 000 dinars koweïtiens (près de 30 900 dirhams) via une agence de transfert d'argent en échange de la suppression de ladite vidéo. Cependant, ils auraient exigé 400 dinars koweïtiens (environ 12 363 dirhams) de plus, continuant à proférer des menaces via l’application WhatsApp, en exigeant 200 dinars koweïtiens (6 181 dirhams) supplémentaires.

L’homme a fini par mandater un avocat pour poursuivre les deux hommes et une plainte a été déposée auprès des autorités marocaines.

A rappeler que le tribunal correctionnel de première instance de Marrakech a rendu, début janvier, son verdict dans le cadre d’une affaire de sextorsion similaire, condamnant trois prévenus, à un total de 17 mois de prison ferme, après la plainte d'un ressortissant qatari.