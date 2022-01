Akhannouch et Benjelloun, 13e et 15e milliardaires en Afrique, selon Forbes

Le magazine Forbes a rendu publique cette semaine sa liste des plus grandes fortunes en Afrique. Comme à l’accoutumée, deux noms marocains reviennent dans ce classement : Aziz Akhannouch et Othmane Benjelloun. Si le premier est classé comme le 13e milliardaire d’Afrique en 2022, le deuxième lui emboîte le pas, à la 15e place.

L’actuel chef du gouvernement du Maroc maintient ainsi sa première place au Maroc mais recule au 1664e rang mondial, avec une fortune estimée à 2,2 milliards de dollars en 2021, en augmentation par rapport à 2020. Forbes rappelle qu’il est «propriétaire majoritaire du groupe Akwa, un conglomérat de plusieurs milliards de dollars fondé par son père et un associé, Ahmed Wakrim, en 1932», bien qu’il ait annoncé en septembre son «retrait de toute gestion du holding familial». Celui-ci «détient des intérêts dans le pétrole, le gaz et les produits chimiques par le biais des sociétés cotées en bourse Afriquia Gaz et Maghreb Oxygene», rappelle-t-on encore.

Pour sa part, Othmane Benjelloun, 89 ans, arrive en seconde place, avec une fortune estimée à 1,5 milliard de dollars, en augmentation également par rapport à l’année dernière. Président directeur général de la BMCE Bank Of Africa, il est classé au 2263e rang mondial dans ce classement.

Forbes constate que malgré la pandémie mondiale du nouveau coronavirus, les milliardaires d'Afrique «sont plus riches qu'ils ne l'ont été en huit ans». «En tant que groupe, les 18 milliardaires du continent valent environ 84,9 milliards de dollars, soit 15 % de plus qu'il y a un an. La valeur nette moyenne est plus élevée cette année en raison du plus petit nombre actuel de membres sur cette liste», souligne encore le magazine.

Ces 18 milliardaires d'Afrique, dont aucun n'est nouveau dans les rangs, sont originaires de sept pays différents. Ainsi, l'Afrique du Sud et l'Égypte comptent chacune cinq milliardaires, suivies du Nigeria avec trois et du Maroc avec deux. Tous les milliardaires du continent sont des hommes.