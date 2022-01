Majorel s’implante au Ghana avec des centaines de nouveaux emplois en perspective

Le groupe Majorel, qui conçoit, élabore et gère les dispositifs et solutions expérience client, a annoncé ce jeudi poursuivre son développement en Afrique avec son implantation au Ghana, renforçant son capacitaire de production au service des clients internationaux de l’économie digitale, apprend-on d’un communiqué. Situé dans la capitale Accra, le nouveau site de Majorel s’appuie sur des talents locaux qualifiés, des infrastructures solides et un environnement économique en forte croissance, ajoute le communiqué, soulignant que le groupe prévoit la création de «plusieurs centaines de nouveaux emplois, principalement en langue anglaise».

«L’établissement d’opérations au Ghana est une étape importante dans l’expansion de notre capacitaire de production en Afrique et s’inscrit dans le cadre de nos fortes ambitions de croissance. Nous sommes impatients de développer les activités de Majorel au Ghana qui vont permettre d’étendre davantage encore notre footprint géographique et renforcer notre position CX leader mondial. Bienvenue aux nouvelles équipes d’Accra» déclare pour l’occasion Thomas Mackenbrock, chief executive officer de Majorel.

Présent au Maroc et dans 6 autres pays d’Afrique, dont le Ghana, avec environ 20 000 collaborateurs sur les 66 800 dans le monde, Majorel est une fusion des activités service client de Saham et Bertelsmann. Le groupe accompagne près de 300 millions de consommateurs avec plus de 60 langues prises en charge.