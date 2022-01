Le PAM, membre du gouvernement, plaide pour la réouverture des frontières

Aziz Akhannouch, président du RNI et nouveau chef du gouvernement, avec Nizar Baraka (PI) et Abdellatif Ouahbi (PAM). / AFP

Le bureau politique du PAM, une composante de la majorité gouvernementale, appelle à la réouverture des frontières. Sous la présidence de son secrétaire général, Abdellatif Ouahbi, également ministre de la Justice, l’instance a invité «le gouvernement à examiner immédiatement l’utilité de la suspension de tous les vols internationaux, et œuvrer à l'ouverture des aéroports et des frontières pour accueillir les vols touristiques, commerciaux et humanitaires», indique-t-elle dans un communiqué publié mercredi soir.

Cet appel du PAM intervient deux jours après la position extrêmement prudente défendue par Nasser Bourita sur ce sujet. «Chaque pays prend les mesures nécessaires pour contenir la propagation de la pandémie, en prenant en considération l'évolution de sa propre situation épidémiologique», a souligné le ministre des Affaires étrangères lundi à la Chambre des représentants.

De son côté, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb a expliqué, le 13 janvier dans une interview accordée à Jeune Afrique, que «la situation épidémiologique actuelle au Maroc et dans le monde ne permet pas pour l’instant de songer à la réouverture des frontières, compte tenu de l’augmentation des cas contaminés au variant Omicron».

La décision de fermer les frontières du royaume est en vigueur depuis le 29 novembre 2021.