Covid-19 : Le Maroc réitère son attachement à la solidarité africaine pour éradiquer la pandémie

Le Maroc a réitéré, mercredi à Addis-Abeba, son attachement à la solidarité africaine pour prémunir le Continent et éradiquer la pandémie de la Covid-19, à l'occasion de la 43e session du Comité des représentants permanents de l’UA (COREP). «La solidarité africaine est la seule manière de prémunir notre Continent et de contribuer à atténuer puis à éradiquer la pandémie de la COVID-19, et le Maroc est fermement attaché à ce principe», a réaffirmé l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, devant cette session dont les travaux se poursuivent par visioconférence.

L’ambassadeur a rappelé que les taux de vaccination restent faibles, avec au moins 10% de la population africaine entièrement vaccinée, plus de 11% partiellement vaccinée, et 0,4% ayant reçu des doses de rappel. «Ces faibles chiffres auront un impact négatif sur l'activité économique dans notre Continent», a déploré le diplomate marocain. «Si les mesures sanitaires et la mise à disposition pour l’ensemble des populations africaines de masques de protection et d’équipements sanitaires restent une priorité, il est aujourd’hui essentiel et obligatoire de maintenir nos efforts individuels et collectifs afin de nous doter des capacités de fabrication des vaccins en Afrique et procéder à la vaccination de l’ensemble de nos populations» ,a-t-il soutenu.

Mohamed Arrouchi a rappelé que le Maroc a décidé de tirer les leçons de la pandémie, en généralisant l'accès à la protection sociale et à la couverture sanitaire au profit de l'ensemble de la population et a initié un projet de fabrication locale de vaccins anti-Covid et autres au profit du Royaume mais aussi de tous les pays africains. «Ce projet vise à se doter, à court terme, d’une capacité de production de 5 millions de doses de vaccin anti-covid par mois, avant de démultiplier progressivement cette capacité à moyen terme» a-t-il poursuivi.

Il a rappelé que dans un élan de solidarité, le royaume a fait plusieurs dons de masques, gels antiseptiques et autres équipements sanitaires à plus d’une vingtaine de pays africains issus des cinq régions du Continent, avec l’ambition de créer une Afrique intégrée sur tous les plans, y compris politique et économique. Une Afrique soudée, solidaire et unie, a souligné le diplomate marocain.