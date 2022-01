Ukraine : Les étudiants marocains face au risque de guerre

Des tambours de guerre résonnent à la frontière ukraino-russe, alors que le spectre d’une invasion russe de l’Ukraine se confirme. Lundi, les Etats-Unis ont confirmé que cette invasion pourrait survenir «à tout moment», selon un communiqué de l’ambassade américaine à Kiev, annonçant la décision d’évacuer les familles du personnel diplomatique en Ukraine et d’autoriser les départs volontaires du personnel diplomatique.

Dans la foulée, la décision a été même suivie par le Royaume-Uni et l’Australie alors que l’Union européenne a fait part de son incompréhension de ces mesures, alors que la Russie a pointé des tentatives d’«exacerber les tensions». Samedi, Londres a même accusé Moscou de «chercher à installer un dirigeant prorusse à Kiev» et d’«envisager d’occuper» l’Ukraine.

Dans une situation sur le terrain qui annonce déjà la couleur, les Marocains résidant en Ukraine et particulièrement les étudiants, sont entre le marteau de la menace d’une guerre et l’enclume des frontières avec le Maroc, fermées depuis novembre dernier. Piégés et voyant d’autres ressortissants étrangers s’apprêter à quitter le pays, ils ne manquent pas de faite part de leurs inquiétudes.

Peur et inquiétude gagnent déjà les étudiants marocains

«La situation sur le terrain est alarmante. J’habite à Kharkov, située à la frontière et je peux confirmer avoir aperçu des chars et des militaires. Je pense qu’ils sont prêts à envahir», nous confie ce mercredi Redouane, jeune étudiant marocain en Ukraine. «Bien évidemment, cela nous fait peur, étant donné que la première ville sur la carte sera Kharkov. Le pire, c’est qu’il y a un grand nombre d’étudiants marocains ici», tient-il à rappeler.

«Nous avons peur, en cas de guerre, de rester piégés ici car nous ne pouvons pas partir vers le Maroc qui ferme ses frontières. Nous avons aussi peur de tout perdre, notamment nos formations actuelles et nos diplômes. Des amis à moi me confient qu’ils envisagent de quitter pour la Turquie et y rester jusqu’à l’ouverture des frontières avec le Maroc, étant le seul pays proches où nous pouvons nous rendre sans visa.» Redouane

Le jeune étudiant marocain ne manque pas de pointer l’absence de réaction de l’ambassade du Maroc à Kiev. «Je pense sincèrement qu’ils ne font pas assez pour nous. A titre d’exemple, il faut retourner au Maroc pour l'apostille, au lieu de l’effectuer ici-même», regrette-t-il. «Nous avons par contre des groupes sur les réseaux sociaux pour rester informés entre Marocains», ajoute-t-il. «La plupart expriment leur peur de la situation actuelle, d’autant plus que les frontières de notre pays sont toujours fermées, ce que nous ne comprenons toujours pas», dénonce-t-il encore.

«Le Maroc doit résoudre cette question et ouvrir les frontières, ne serait-ce qu’avec les pays où nous pouvons nous rendre sans visa, pour avoir la possibilité de partir», conclut-il.

Un retour qui s’impose, pour différentes raisons

Pour sa part, Salma, étudiante marocaine installée à Kiev, dit ne pas être «très à jour avec ce qui se passe en Ukraine par peur de sombrer dans une dépression». «Tout ce que je peux vous dire c'est qu'on vit sereinement ici à Kiev et que tout va bien pour le moment. Ce genre de menaces, on en a eu assez, avec ce même scénario qui se répète tous les ans», ajoute-t-elle.

La jeune étudiante met la lumière sur les souffrances de ses pairs à cause de la fermeture des frontières du royaume. «Ces restrictions nous impactent énormément, mais on garde le sang froid, la maman d'une amie à moi s'est faite opérée suite à une crise cardiaque, tout le reste de la famille est atteint de Covid-19, y compris des personnes vulnérables. Personne n'est capable de prendre soin de la maman et sa fille reste bloquée à l'étranger», regrette-t-elle. «On reste semi-éveillé le soir par peur d'apprendre la mort d'un proche et l’incapacité de se rendre au pays», lâche-t-elle.

Mohamed*, qui gère une page sur Facebook dédiée aux étudiants marocains en Ukraine, préfère pour sa part tempérer. «Il y a certains étudiants marocains qui ont peur et l’admettent, d’autres qui ont peur mais qui continuent d’aller à l’école et de vivre normalement», constate ce Marocain, qui reconnaît toutefois l’inquiète montée des tensions dans la région. «Nous nous sommes par contre habitués aux fermetures fréquentes des frontières du Maroc», enchaîne-t-il.

«Hormis les événements récents, la plupart des étudiants ici attendent la réouverture des frontières avec impatience pour rentrer, car beaucoup d’entre eux ont des problèmes qu’ils doivent régler en urgence. Certains sont bloqués en Turquie et d’autres ici en attendant la reprise de vols à destination du Maroc.» Mohamed

Ce Marocain, en contact avec des étudiants, rappelle qu’il «ceux qui ont des soucis avec leurs études et doivent se rentrer dans le pays pour demander un nouveau visa, d’autres qui veulent rentrer car ils ont finis leurs études ou pour voir leurs familles».

Un retour suspendu à une décision gouvernementale favorable dans les jours qui viennent. Une réouverture des frontières ne peut, en effet, que rassurer les étudiants marocains en Ukraine qu’un retour à la mère partie serait possible en cas de guerre dans ce pays d’Europe de l’Est.

* Le prénom a été changé