Reprise des combats en Syrie : Les familles des Marocains bloqués et détenus manifestent à Rabat

La Coordination nationale des familles des Marocains bloqués et détenus en Syrie et en Irak organisera, vendredi matin, un sit-in de sensibilisation sur ce dossier devant le Parlement à Rabat. Tenu sous le slogan «Sauvez nos fils et nos filles avant qu’il ne soit trop tard», le sit-in intervient à la lumière des derniers développements en Syrie.

En effet, la semaine dernière, des combattants de l’organisation «État islamique» (Daech) ont pris d'assaut avec des camions piégés et des armes lourdes la prison de Ghweran à Hassaké (nord-est de la Syrie) qui abrite l'une des plus grandes prisons pour les djihadistes dans le pays. Près de 154 personnes ont été tuées en cinq jours de combats, dont 102 djihadistes, 45 combattants kurdes et 7 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

«Ce sit-in intervient après les événements sanglants qui se déroulent dans la ville de Hassaké, en Syrie, et la prison Ghweran, dans laquelle sont détenus de nombreux Marocains, dont on ne connaît pas encore le sort», explique la coordination nationale dans un communiqué parvenu ce mercredi à Yabiladi. Les familles s’interrogent ainsi sur leurs proches et s'ils «sont vivants ou morts» et rappellent «les combats en cours entre les militants des FDS (forces démocratiques syriennes, ndlr) et de Daech». Elles dénoncent aussi «la situation misérable et désastreuse dans les camps de détention de Roj et d'Al-Hol, où sont hébergés des centaines de femmes et d'enfants marocains».

«Nous appelons tous les militants des droits humains à soutenir les familles endeuillées, ainsi que la presse nationale et internationale à couvrir ce sit-in et à porter nos voix et nos messages aux responsables afin de résoudre ce dossier», conclut le communiqué.

Vendredi, la coordination nationale a alerté, dans un premier communiqué, sur la situation en Syrie, en assurant que les familles «suivent avec beaucoup d’inquiétude», ces derniers développements.