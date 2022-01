La plateforme de streaming Disney Plus arrivera au Maroc en été

La plateforme de streaming Disney Plus, lancée en 2019 par Walt Disney, continue son expansion mondiale avec l’arrivée en été 2022 dans 42 nouveaux pays et 11 nouveaux territoires à travers l’Europe, l’Afrique et l’Asie de l’Ouest. Le Maroc, avec l’Algérie, la Tunisie et la Libye, fait partie des nouveaux bénéficiaires du service qui compte déjà 118 millions d’abonnés, apprend-on de Variety.

Le service permet d’accéder aux films et séries de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, et National Geographic, et dans certains marchés internationaux, l’extension Star proposant du contenu de 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX et Searchlight Pictures. Star n’a pas été annoncé au Maroc pour le moment.

Outre du contenu exclusif, comme la série The Mandalorian, Disney Plus propose dans certains pays des accès en streaming en avant-première à des films diffusés au cinéma, comme Mulan, Cruella ou Black Widow, moyennant paiement.

Le prix des abonnements de Disney Plus pour les nouveaux territoires n’a pas été révélé, alors qu’il est disponible dès 8,99 euros par mois 94 dirhams) en Europe et 7,99 dollars (environ 74 dirhams) par mois aux États-Unis.