Maroc : Managem et Glencore veulent produire du cobalt à partir de batteries recyclées

Le groupe minier industriel marocain Managem a signé un accord de partenariat avec la multinationale anglo-suisse Glencore afin de produire, au Maroc, du cobalt à partir de batteries recyclées, apprend-on de Zone Bourse. Selon le partenariat, le cobalt sera produit à partir des matériaux recyclés au sein des unités hydrométallurgiques de la Compagnie de Tifnout Tighanimine (CTT) de Managem à Guemassa.

Le partenariat souligne les engagements de Managem dans sa réalisation de ses objectifs de recyclage des déchets industriels métalliques et de soutien au marché des véhicules électriques en pleine expansion. Les compagnies ont signalé leurs intentions de conclure un contrat de travail à façon de 5 ans pour 1 200 tonnes de cobalt recyclé par an ainsi que pour l'hydroxyde de nickel et le carbonate de lithium.

Le partenariat est conditionné par une étude de faisabilité visant à évaluer la viabilité commerciale avec la mise à disposition d'ateliers industriels au sein de la raffinerie CTT, le but visé étant d'atteindre des rendements de récupérations selon les benchmarks mondiaux et une faible empreinte carbone.

L’usine devrait bénéficier d’au moins 90% d'énergie verte grâce à un parc éolien, ajoute-t-on, et Glencore fournira à la raffinerie de CTT de la matière prête au recyclage contenant du cobalt, s’appuyant sur le savoir-faire de ses exploitations canadiennes (Sudbury) et norvégiennes (Nikkelverk). De son côté, Managem fournira la technologie de recyclage des batteries lithium-ion développée et testée dans l'usine pilote du centre de R&D Reminex.

«Au cours de la prochaine décennie, la demande de cobalt devrait augmenter considérablement sous l'impulsion de la transition énergétique verte. Nous sommes fermement convaincus que le recyclage jouera un rôle crucial pour répondre à cette demande. Managem s'engage pleinement à soutenir l'économie circulaire mondiale par le biais du cobalt, du nickel et du lithium recyclés. Ce partenariat avec Glencore représente un jalon prometteur de notre développement dans ce domaine», a déclaré Imad Toumi, président-directeur général de Managem.