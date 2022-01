Maroc : «Exclues» du plan d'urgence pour le tourisme, les agences de voyages en sit-in

Les agences de voyages au Maroc s'apprêtent, dès ce mercredi, à organiser un programme de protestation contre leur «exclusion» du plan d’urgence pour le tourisme, annoncé il y a quelques jours par le gouvernement d’Aziz Akhannouch. Les professionnels qualifient, en effet, d’«injuste» la décision de ne pas les inclure dans les secteurs bénéficiant de cette aide.

Les agents de voyages critiquent le dispositif de soutien au secteur touristique, estimant qu'il ne répond pas à leurs attentes. Dans des déclarations à la presse, ils ont fait savoir que leurs doléances, adressées à Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire n’ont pas été prises en compte.

Les agences de voyages ont rappelé avoir souffert des répercussions de la crise sanitaire et avoir été «gravement» touchées par la pandémie, au moment où d'autres secteurs ont repris leurs activités. Elles appellent ainsi à de la «justice pour le secteur». «Nous n’avons reçu aucun soutien si ce n’est les crédits que nous sommes aujourd’hui appelés à rembourser même si nous n’avons pas travaillé», dénoncent les professionnels du secteur.

La semaine dernière, le gouvernement a approuvé un important plan d’urgence d'un montant de 2 milliards de dirhams (MMDH) pour le soutien du tourisme, après plus de 22 mois de crise sanitaire. Les mesures de soutien concernent le prolongement du versement de l’indemnité forfaitaire de 2 000 dirhams durant le premier trimestre 2022, pour l’ensemble des employés du secteur du tourisme, les transporteurs touristiques et les restaurants classés, ainsi que le report des charges dues à la CNSS pendant 6 mois pour ces mêmes employés. En outre, ce plan prévoit d’établir un moratoire relatif aux échéances bancaires sur une durée pouvant aller jusqu’à 1 an, pour les hôteliers et les transporteurs touristiques, entre autres.