Désintox : Nouamane Lahlou a-t-il annoncé une chanson à la gloire des Lions de l’Atlas ?

Le chanteur et compositeur marocain Nouamane Lahlou. / DR

Une publication sur Instagram, attribuée hier à l'artiste marocain Nouamane Lahlou, a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux. Le compte, qui se faisait passer pour l’artiste, annonçait la préparation d’une chanson dédiée aux Lions de l’Atlas et leur participation à la CAN 2021, organisée actuellement au Cameroun. De quoi provoquer brimades, insultes et sarcasmes sur les réseaux sociaux.

Certains internautes ont ainsi demandé à l’artiste de «renoncer» à son idée, estimant que cela porterait «malchance» à l’équipe nationale lors des matchs à venir. D’autres ont rappelé ce qui s’est passé lors du Tournoi de la Coupe Arabe de la FIFA 2021 organisé au Qatar et remportée par l’Algérie, qui a éliminé le Maroc en quarts de finale. A la veille du match, le chanteur Hatim Amor avait sorti une chanson pour soutenir les Lions, ce qui a provoqué une vague de commentaires de désapprobation car jugée trop précipitée.

Bien que le chanteur et compositeur ait nié tout lien avec la publication sur son compte Facebook, en assurant que le compte «ne [lui] appartient pas» et en alertant que quelqu’un «utilise [son] nom sur des dizaines de pages», la vague de commentaires se poursuit.

Contacté par Yabiladi ce mercredi, l'artiste marocain a confirmé qu’il ne dispose d'aucun compte sur Instagram et qu’il n’a «rien à voir avec la publication». «Je ne suis pas les matchs de football, et je suis en deuil après avoir perdu mon frère, décédé vendredi dernier à Fès, touché par les complications de son infection par le coronavirus», a ajouté Nouamane Lahlou, endeuillé.

Ce n’est d'ailleurs pas la première fois que le compte en question sur Instagram crée une polémique. En octobre 2010, le même faux compte avait lancé un défi (un clash) au rappeur Dizzy Dross, alimentant ainsi le buzz sur les réseaux sociaux.