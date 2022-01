Kickboxing : Badr Hari tentera de prendre sa revanche sur Arek Wrzosek en mars

Badr Hari et Arkadiusz Wrzosek avant leur rencontre en septembre 2021. / DR

Le kickboxer néerlando-marocain Badr Hari, 37 ans, a renouvelé ce mercredi son contrat en «Glory» pour plusieurs années, apprend-on de NU. IL aura ainsi l’occasion de tenter de prendre sa revanche sur Arkadiusz Wrzosek qui avait mis le marocain KO, en septembre dernier. La rencontre entre les deux poids lourd aura lieu le 19 mars à Hasselt, en Belgique, ajoute-t-on.

«Badr revient toujours», assurait en effet son entraineur en octobre, et le président de Glory, Scott Rudmann, s’est déclaré «ravi que le contrat avec Badr Hari ait été prolongé». «Nous allons donner à nos fans un combat et une revanche qu'ils demandent depuis des mois», a-t-il ajouté, en indiquant que pour Hari et Wrzosek, «l'enjeu de ce combat est important», tandis que «cette soirée promet donc d'être mémorable».

Le «Golden Boy» néerlando-marocain, ancien champion de K-1, enchaîne une série de quatre défaites en Glory depuis 2016, après que son unique victoire contre Hesdy Gerges a été annulée suite à un contrôle antidopage positif.

La rencontre entre les deux poids lourds sera la première hors des Pays-Bas depuis 2019 pour l’évènement Glory, après un désaccord entre le promoteur et l'autorité néerlandaise des arts martiaux sur les règles de dopage, le dernier voulant suspendre les contrevenants au dopage pendant 4 ans, sanction jugée trop sévère par Glory.