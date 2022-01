Armement : L’Espagne consacre 1,9 milliard euros à l’acquisition de drones européens

Comme pour le Maroc et l’Algérie, l’Espagne parie sur les drones armés. Sous la présidence de Pedro Sanchez, le conseil du gouvernement a approuvé, hier lors de sa réunion hebdomadaire, d’investir pour la période 2022-2035, la somme de 1,9 milliards euros dans le programme européen Euromale de construction d’avions sans pilotes du futur.

Un programme lancé en 2017, conjointement par l’Allemagne et la France. L’Espagne et l’Italie ont ensuite rejoint les deux initiateurs du projet. Les premières livraisons de ces nouveaux appareils à l’armée espagnole sont prévues en 2029. Le voisin ibérique participe à hauteur de 23% dans le financement de l'Euromale. Une contribution très attendue, d’ailleurs, par les autres partenaires pour le début de la production d’une soixantaine de drones pour les quatre Etats.

Madrid a bénéficié des aides des fonds européens du plan de relance économique accordés aux pays de l’Union européenne, pour faire face aux effets de la pandémie de la Covid-19 et honorer ses engagements dans le programme Euromale. Sur la somme des 750 milliards euros consacrés à ce plan, 140 MM euros sont destinés à l’Espagne.

Pour rappel, l’armée espagnole a déjà réceptionné, en 2019 des Etats-Unis, quatre drones Predator-B, spécialisés dans les missions de renseignement, surveillance et de reconnaissance et non dans les combats.