Tanger : Une ONG demande justice pour 30 enfants victimes d'abus sexuels par deux étrangers

Le Forum des droits de l'Homme du nord du Maroc a annoncé, il y a quelques jours, la préparation d'un rapport d'enquête sur des incidents relatifs à des «crimes graves contre l'enfance» et «crimes d'exploitation sexuelle d'enfants et de traite des êtres humains» à Tanger. Dans un communiqué, l’ONG évoque une affaire impliquant deux ressortissants étrangers qui géraient le Centre social «Assadaqa», situé dans le quartier Ben Diban dans la ville du Détroit.

Selon le forum, cette affaire a éclaté après des déclarations d'enfants hébergés dans le centre, qui ont révélé avoir été victimes de viols et d’attentats à la pudeur par les deux personnes à la tête du centre depuis 2004. Il a précisé que certaines de ces victimes ont été entendues par la police judiciaire à Tanger, sur instruction de la présidence du ministère public, après qu'un rapport détaillé lui a été transmis par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH).

L’ONG évoque une «tragédie humaine», rappelant que ces enfants âgés de six à dix-huit ans auraient été exploités sexuellement, «avec de fortes preuves de la complicité d'employés et cadres, depuis la date d'ouverture du centre en 2004, et cela, de manière systématique et en utilisant des moyens qui portent atteinte à la dignité de l'enfance». Elle a appelé les autorités marocaines à assumer leur pleine responsabilité, puisqu’elles supervisent l’Entraide nationale et l'autorité exécutive des centres d'accueil pour adolescents et enfants. Elle a aussi appelé l'opinion publique nationale et internationale et les médias à suivre ce dossier, et à faire pression pour la bonne application de la loi, et l'absence d'impunité.

Le forum a également appelé le procureur général du roi à activer les textes relatifs à la protection de l’enfance, en considérant les victimes mineures comme des témoins et des lanceurs d'alerte.