Sofyan Amrabat en prêt à Totteham, il ne manque que l'accord du joueur

L’international marocain de 25 ans Sofyan Amrabat, qui évolue comme milieu de terrain avec les Lions de l’Atlas, devrait rejoindre, sur la base d’un prêt avec option d’achat, le club anglais de Tottenham après qu’un accord a été trouvé avec son club actuel, la Fiorentina.

Alors que le joueur dispute actuelle la Coupe d'Afrique des Nations et que le Maroc s’est qualifié pour les huitièmes de finale contre le Malawi, les deux clubs n’attendraient plus que son accord pour finaliser le prêt, avec un droit de rachat fixé à 15 millions d’euros, rapporte Violanews.

