Fact-checking des chiffres de Nasser Bourita sur la Covid-19 au Maroc

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita / Ph. MAP

Interrogé sur la réouverture des frontières fermées depuis près de deux mois, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a présenté, lundi au Parlement à Rabat, quelques chiffres liés à la situation épidémiologique au Maroc.

S’appuyant sur une fiche pour égrainer les données de la situation épidémiologique du pays, le ministre n’a cependant pas fourni les bons chiffres. Selon lui, le Maroc a enregistré 19 décès en décembre 2021, alors que les statistiques offcicielles du ministère de la Santé en ont confirmé 73. Rebelote pour les chiffres des décès du mois de janvier, qu’il évalue à 97, alors que les données du ministère de tutelle font état de 283 morts, jusqu’au 23 janvier.

Nasser Bourita a par ailleurs indiqué que le Maroc sortirait du pic des infections quotidiennes. Sur ce point, il est en phase avec la position du ministère de la Santé, bien que le faible nombre de tests quotidiens ne permet pas d'avoir une image exacte de la dynamique de propagation du virus.

D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères s'est voulu prudent sur cet indicateur, en précisant que le pic des cas admis en réanimation ne serait pas encore atteint. «On enregistrait près de 97 cas de réanimation par mois. Nous sommes actuellement à un nombre de 600», a-t-il souligné. Petite précision cependant : les chiffres donnés semblent relatifs au stock moyen dans les services de réanimation et non au flux cumulés par mois bien plus important.

Selon le ministre, l’ouverture ou le maintien de la fermeture des frontières doit tenir compte de tous ces indicateurs-là. Il a indiqué que l’observation de l’évolution de la situation épidémiologique dans les pays ayant procédé à des réouvertures ou à des allègements des mesures sanitaires restrictives reste intéressante, notant que certains Etats -sans préciser lesquels- sont revenus rapidement à ces mesures-là pour éviter une nouvelle détérioration. Il a omis cependant de préciser que la majorité des pays n'ont pas fermé leurs frontières et quant aux mesures restrictives, plusieurs ont procédé à un allègement sans nouveau durcissement après.