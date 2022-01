Tanger : L'association Ghaith vient en aide aux familles des victimes du drame de l'usine de textile

Adil Rais, président du bureau de l'association Ghaith, et une bénlficiaire de l'aide. / DR

L’association Ghaith a remis, récemment à Tanger, des aides en nature et financières aux familles des victimes du drame de l’unité clandestine de textile, survenu en février 2021 à Tanger. La secrétaire générale de l’association Ghaith, Chaibia Balbzioui Alaoui, a indiqué que cette initiative découle de l'esprit de solidarité avec les victimes du drame qui a causé une énorme douleur aux familles, aux habitants de Tanger et à tous les Marocains, expliquant que les acteurs économiques ont créé cette association afin d'aider les familles des victimes et d'alléger leur souffrance.

Grâce à des donateurs et des bienfaiteurs, une somme d'argent importante a été collectée ce qui a permis, en concertation avec les familles des victimes, l'acquisition de 29 appartements et de deux véhicules utilitaires pour lancer un projet générateur de revenus, alors que le reste de l'argent sera distribué aux familles des victimes. Cette initiative vise à assurer la stabilité des familles des victimes et à les aider à surmonter la perte de leurs proches, tout en véhiculant un message de solidarité entre les Marocains pour parvenir au développement social.

Pour sa part, le président du bureau de l'association Ghaith, Adil Rais, a précisé que la création de cette association a pour but d’aider les familles des victimes du drame de Tanger, qui a fait 28 morts, mettant en avant l’aide de la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima pour déterminer les bénéficiaires.

L'association a réussi, en 4 mois, à récolter des dons et contributions de chefs d’entreprises et hommes d'affaires atteignant 10,28 millions de dirhams, notant qu’elle œuvre, en toute transparence sous la supervision d'un avocat et d'un notaire à garantir une distribution honnête des aides aux bénéficiaires.

L'association a choisi d’œuvrer selon une approche adoptée par l'Organisation internationale du travail (OIT), afin de déterminer la valeur de l'aide pour chaque famille, étant donné que certaines familles ont perdu plus d’un proche lors du drame, a souligné M. Rais.