Bourita : Il est nécessaire de rapprocher les prestations consulaires des MRE

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a souligné lundi à Rabat la nécessité de revoir la carte consulaire du Royaume en vue de rapprocher les prestations de la communauté marocaine, en réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur l'amélioration des prestations consulaires.

Le Royaume dispose à ce jour de 56 consulats, a-t-il fait savoir, alors que le projet n'est pas d'en ouvrir plus, mais de revoir la carte consulaire pour accompagner les 5,3 millions de Marocains résidents à l'étranger (MRE) inscrits. Le ministre a indiqué que l'amélioration des prestations porte sur l'amélioration des conditions d'accueil, la digitalisation et l'amélioration du rendement consulaire, les services et les actions sociales de proximité.

Pour les conditions d'accueil, il a appuyé le besoin de rapprocher les consulats des MRE, en choisissant des lieux convenables, notant que le ministère a déployé de grands efforts pour améliorer les bâtiments consulaires, avec l'acquisition de 6 nouveaux édifices et le changement des sièges de plusieurs autres. Aussi, 3 services consulaires ont été améliorés au Danemark, en Égypte et en Arabie Saoudite et 5 nouveaux consulats ont été acquis ces dernières années.

Sur la digitalisation et la promotion du rendement, le ministre a rappelé la création du site consulat.ma et la publication d'un guide consulaire unifié qui fournit des informations sur les documents requis. En plus du service «naissance» de transcription à distance, le ministère veille à permettre aux citoyens d'obtenir à distance leurs cartes nationales d'identité et leurs passeports.

Quant aux services de proximité, ils peuvent être réalisés par les consulats mobiles et les portes ouvertes durant les weekends. La mise en place des consulats dans des points de transit, comme des aéroports, a pour objectif de permettre aux MRE d’obtenir, lors de leur voyage, un ensemble de documents.

Sur les actions sociales de proximité, M. Bourita a insisté sur la poursuite de programmes comme l'appui à la scolarisation en faveur des enfants issus de familles démunies dans certains pays.