Covid-19 : Une sortie de la phase aiguë de la pandémie est possible cette année pour l'OMS

À l’occasion de l’ouverture de la 150e session du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ce lundi 24 janvier, le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a assuré qu’il était possible de se sortir de la phase aiguë de la pandémie de Covid-19 cette année, mais que cela ne se fera pas sans efforts.

Selon le Dr. Tedros, 100 personnes sont contaminées dans le monde chaque seconde et une personne décède du Covid-19 toutes les 12 secondes, alors que neuf semaines après l’apparition d’Omicron, 80 millions de personnes ont été infectées par le Covid-19, plus que sur toute l’année 2020.

S’il est vrai que «nous vivrons avec le Covid dans un avenir prévisible», il n’est pas acceptable que «50 000 personnes décèdent chaque semaine d’une maladie que l’on peut prévenir et traiter». Alors que «globalement, les conditions sont idéales pour l'émergence de nouvelles variantes», il est toujours possible de «mettre fin au Covid-19 comme urgence sanitaire mondiale cette année». Cependant «nous ne pouvons y parvenir qu'avec des communautés engagées et responsabilisées, un financement durable, un accent sur l'équité, la recherche et l’innovation».

Selon le directeur général, plusieurs mesures doivent être prises pour que le monde puisse espérer sortir de la fin de la phase aiguë cette année. Premièrement, il est indispensable d'atteindre la vaccination de 70% de l’ensemble de la population mondiale, alors que 85% de la population africaine n’a pas encore reçu sa première dose. «Les vaccins seuls ne sont pas le ticket en or qui nous permettrons de sortir de la pandémie, mais il n’y a aucune porte de sortie si nous n’atteignons pas notre objectif de 70%», assure-t-il.

Le Dr. Tedros insiste aussi sur le besoin de renforcer les systèmes de santé afin de réduire la mortalité des infections par un «accès équitable aux diagnostics, à l’oxygène et aux traitements antiviraux», outre la restauration et le maintien des services de santé essentiels. De plus, il est fondamental d’«augmenter les taux de dépistage et de séquençage au niveau mondial pour suivre de près le virus et surveiller l'émergence de nouvelles variantes» et de «calibrer l’utilisation des politiques de santé lorsque nécessaire».

Dimanche, la section européenne de l'OMS avait déclaré qu’une sortie de la pandémie du Covid-19 pourrait se profiler en Europe, bien qu’une grande prudence reste indispensable sur le Vieux Continent.