CAN 2021 Maroc-Malawi : «Nous sommes très optimistes» mais «un match n'est jamais gagné d'avance», assure Halilhodžić

«Nous sommes très optimistes», affirme lundi à Yaoundé, le sélectionneur national, Vahid Halilhodžić, à la veille de la rencontre contre le Malawi pour le compte des huitièmes de finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations (CAN), mettant cependant en garde qu'«une rencontre n'est jamais gagnée d'avance».

Lors de la conférence de presse d'avant-match contre les Flammes, Halilhodžić a d'ailleurs souligné que les adversaires du Maroc dans les huitièmes sont «très généreux physiquement et toujours en quête des victoires».

Cette 33e CAN a démontré qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique, argue-t-il, et que, seul, le collectif peut faire la différence. «Le Maroc doit faire un grand match, être à 100% pour l'emporter face au Malawi et éviter toute surprise», a dit le Franco-bosniaque.

Le sélectionneur national a fait savoir que, depuis sa désignation à la tête de l'équipe nationale du Maroc, il œuvre à installer cet esprit de groupe et à miser sur le collectif, plutôt que sur l'individuel. «La sélection est au-dessus de tous et tout le monde doit respecter le maillot national», a-t-il lancé.

Quant à l'absence de Achraf Hakimi, Vahid Halilhodžić a révélé que le joueur effectue ses entraînements et que le staff est optimiste quant à son retour parmi le groupe. Cependant, en cas d'absence, il y a d'autres joueurs qui peuvent le remplacer, notamment Chibi.

Si cette équipe est assez jeune et manque un petit peu d'expérience, l'entraineur assure qu'elle est capable de créer une belle histoire.

De son côté, Selim Amallah a souligné que l'esprit de groupe est «excellent» et que ça se ressent sur le terrain. «On est confiant, mais il n'y a pas de match facile. Ça va se jouer sur le mental. On devra être à 100% et exprimer tout le talent de l'équipe pour faire la différence», a-t-il ajouté.