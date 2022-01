Pour rattraper son retard sur les FAR, l’Algérie commande des drones de la Chine

Entre le Maroc et l’Algérie, la course aux drones armés est lancée. En vue de rattraper son léger retard sur les Forces armées royales sur ce segment, le voisin de l’Est a commandé une demi-douzaine de drones de combat CH-5 Rainbow de chez CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation). Le lot sera entièrement livré en 2022 à partir du mois de mars», révèle le site algérien Menadefense, spécialisé dans les questions d’armement. Les nouveaux avions sans pilote rejoindront les CH-3 et 4 déjà en service par l'armée algérienne.

La même source rappelle que l’Algérie a déjà acquis de la Chine les drones WingLoong 2, ce qui devrait porter, vers la fin de 2022, sa flotte à une soixantaine d’appareils.

En 2021, le Maroc a acheté de la Turquie 13 drones turcs Bayraktar TB2 et en a commandé six autres. Les FAR se sont également tournés vers Israël pour acquérir un lot de drones israéliens Harop, appelés également avions sans pilotes kamikazes. Le royaume s’est porté également candidat pour l'acquisition du système israélien de défense anti-drones, «Skylock Dome».