Maroc : Le fils du secrétaire général d’Al Adl Wal Ihsane condamné à 6 mois de prison avec sursis

Le tribunal de première instance de Salé a condamné, ce lundi 24 janvier, Yassir Abbadi, le fils du secrétaire général du mouvement Al Adl Wal Ihsane, à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 500 dirhams, et ce, après avoir tenu plus de 13 séances.

Le 4 avril 2020, le procureur du roi près le tribunal de première instance de Salé avait décidé de poursuivre Yassir Abbadi en état de liberté provisoire, deux jours après son arrestation, pour le délit pour injure contre un corps constitué suite à une publication Facebook où il avait évoqué le Hirak du Rif, en partageant une vidéo de la mère de Nasser Zefzafi et en qualifiant l’État de «terroriste».

Le mouvement Al Adal Wal Ihsane avait dénoncé, dans un communiqué, cette arrestation, en indiquant que les forces publiques avaient procédé à l’arrestation de Yassir Abbadi, de domicile familial à Salé, «dans une atmosphère terrible» et précisant que le jeune homme avait été transféré dans l’un des commissariats à Salé.