Augmentation du capital de Mutandis à la bourse de Casablanca pour financer sa croissance

Le groupe industriel marocain Mutandis, spécialisé dans les produits de grande consommation, a annoncé ce lundi, lancer une offre publique de vente d’actions à la bourse de Casablanca dans le but de collecter 300 millions de dirhams (MDH). Pour ce faire, le groupe émet 1 250 000 actions nouvelles à 240 dirhams afin de financer sa croissance. Les actions sont souscriptibles du 31 janvier au 4 février inclus par toutes les catégories d’investisseurs et d’épargnants, précise un communiqué.

En 2020, Mutandis avait annoncé le lancement de nouvelles gammes de produits et la construction de trois usines à cet effet, en plus du renforcement des capacités de production, avec un investissement de 300 MDH. L’année suivante, le groupe a fait l’acquisition de Season aux États-Unis, leader de la conserve de sardines haut de gamme sur le marché américain, pour un montant de 400 MDH. L’acquisition de Season a permis au groupe de s’ouvrir les portes du marché américain, ouvrant la possibilité d’élargir les gammes de Season a d’autres produits, alors que l’intégration en 2022 du chiffre d’affaires de Season sur une année pleine devrait offrir une nette croissance du chiffre d’affaires total consolidé du groupe par rapport à 2021. La nature des investissements réalisés et des projets de la marque rend souhaitable, précise un communiqué du groupe, le renforcement du capital de Mutandis.

Introduit en bourse en décembre 2018, Mutandis a connu, comparativement avec aujourd’hui, une hausse de son action de 54%, soit +15% par an en moyenne. Avec 9 usines au Maroc, le groupe emploi près de 3 000 collaborateurs répartis dans différentes gammes de produits, comme Magix et Maxis’ (détergents), Marine et Season (produits de la mer) ou Marrakech et Vitakids (jus de fruits). De plus, la moitié du chiffre d’affaires du groupe est réalisé hors du Maroc, dont 20% aux États-Unis.