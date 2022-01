Maâmoura : Plantation de 300 arbres pour célébrer le premier traité entre le Maroc et le Royaume-Uni

L’ambassade britannique au Maroc et le fépartement des eaux et forêts du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, ont planté, dimanche, 300 arbres à la forêt Maâmoura. Un communiqué de l’ambassade, parvenu ce lundi à Yabiladi, explique que cette plantation intervient pour commémorer la fin de la campagne de célébration du 300e anniversaire de la signature du premier traité commercial entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Après des allocutions, l’ambassadeur britannique au Maroc, Simon Martin, et le directeur de la planification du système d’information et de la coopération, Isam Ahabri ont dévoilé la plaque commémorative de la célébration, avant de planter les premiers arbres. En total, ce sont 300 arbres d’Acacia qui seront plantés dans une parcelle de 4000 m2 dans la forêt Bir Lahmer, dans le cadre du programme de reboisement de la forêt Maâmoura, du département des eaux et forêts.

La campagne du 300eme anniversaire a duré une année et fut marquée par un évènement de lancement virtuel conjoint avec l’ambassade du Maroc à Londres, le 23 janvier 2021, rappelle le communiqué. «La campagne était une opportunité de célébrer les liens forts entre les deux Royaumes, leur historique, ainsi que leur collaboration au service du progrès dans différents secteurs ; notamment, l’éducation, le développement durable, le changement climatique, le commerce et le renforcement des capacités des femmes et jeunes filles», poursuit la même source.