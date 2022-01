Le Maroc du XIXe siècle : «Un chantier de traduction sans précédent» en sciences

Vous parlez du début du XIXe siècle au Maroc comme d’une période d’appauvrissement dans le domaine des mathématiques, alors que le pays est l’héritier d'une longue tradition dans ce domaine. Quelle est la place de cette science dans le royaume d'alors et quels sont les facteurs qui expliquent son déclin ?

D’abord, il faut souligner le rôle crucial de l’aire arabo-islamique dans l’histoire des sciences mathématiques. Les mathématiques en langue arabe naissent en Orient au VIIIe siècle, à partir d’héritages grecs et indiens qui conduisent vite à des travaux originaux. Puis elles se développent au Maghreb, Espagne musulmane comprise, où se constitue une tradition mathématique propre, un peu différente de sa sœur orientale. Au Maroc, du XIIe au XVe siècle, on trouve une pléiade de savants, surtout arithméticiens et algébristes : al-Hassar, Ibn al-Yasmine, Ibn Munaïm, Ibn al-Banna, al-Houari, al-Mouahidi, Ibn Haydour, as-Semlali, Ibn Ghazi et bien d’autres. Mais ensuite, au Maroc comme dans tout l’espace musulman, la recherche scientifique originale se tarit, exception faite de l’astronomie instrumentale. Quant à l’enseignement, il se rabougrit : on «allège les programmes», comme nous dirions aujourd’hui, à tel point qu’au début du XIXe siècle, on n’étudiait plus qu’une poignée de manuels, très anciens et très élémentaires. Il est difficile d’analyser les raisons de ce long déclin ; elles sont sans doute multiples. Il y avait des théologiens qui, dans la lignée d’al-Ghazali, relativisaient l’importance des sciences rationnelles, mais rien ne prouve que leur influence ait été considérable. On peut penser aussi à des facteurs comme la stagnation démographique, les guerres civiles, l’archaïsme des universités, l’absence de l’imprimerie, la marginalisation géopolitique. De ce dernier point de vue, le Maroc se retrouvait bien isolé entre, d’un côté, une puissante Espagne désormais chrétienne partant à la conquête de l’Amérique et, de l’autre, l’Empire ottoman qui s’empare successivement des ports d’Alger, Tripoli et Tunis.

L'arrivée de Moulay Abderrahmane au pouvoir en 1822 marque la fin d'un isolationnisme de trente ans vis-à-vis de l’Europe et le début d'une prise de conscience du retard technique et scientifique pris par le Maroc. Des réformes sont impulsées, mais sans beaucoup de résultats. Pourquoi ?

Le virage que vous relevez est net : alors que Moulay Slimane, qui régna de 1792 à 1822, pensait protéger le Maroc en le fermant aux influences étrangères, son successeur Moulay Abderrahmane, encouragé par son fils Sidi Mohammed, fait le choix inverse. La politique d’ouverture et de modernisation commence dans les années 1840 : le Maroc signe avec les puissances européennes des conventions commerciales, maritimes et diplomatiques, tandis qu’il s’efforce de moderniser son agriculture, son industrie, ses infrastructures, son enseignement et, surtout, son armée. Cette politique se poursuit pendant les règnes de Sidi Mohammed (1859-1873) et Moulay Hassan (1873-1895). Mais les résultats concrets, comme la création d’une poudrerie à Marrakech ou l’amélioration de l’alimentation en eau de Fès et Rabat, échouent souvent devant l’inertie ou la corruption. Les tentatives de modernisation de la mosquée-université al-Quaraouiyine se heurtent à l’opposition d’un corps enseignant très conservateur. Le principal obstacle, cependant, réside dans les difficultés financières qui étranglent le royaume.

Pierre Ageron, spécialiste des sciences arabes.

Quelles sont les principales concrétisations à retenir de la politique de modernisation du Maroc (1822-1894) dans le domaine des sciences et techniques ? Vous parlez notamment de l’envoi d'étudiants en Europe, d’une école d'ingénieurs à Fès, ou encore de l’introduction, tardive, de l’imprimerie...

Commençons par l’école d’ingénieurs de Fès. C’est Sidi Mohammed, alors encore khalifa de son père, qui avait voulu une école d’ingénieurs moderne au Maroc : créée dès 1844, elle a été inaugurée en 1846 et a fonctionné jusqu’en 1879. Indépendante de la Quaraouiyine, elle formait aussi bien des ingénieurs militaires que des astronomes traditionnels. On ne sait pratiquement rien d’autre sur cette école, dont l’histoire reste entièrement à écrire. Pour ce qui est de l’envoi d’étudiants en Europe, il a commencé pendant le règne de Sidi Mohammed et s’est intensifié sous Moulay Hassan. En 1877 par exemple, quatre-vingt-quatre étudiants ont été envoyés à Gibraltar, territoire britannique : cinq pour étudier la médecine, douze pour étudier l’artillerie et soixante-sept pour apprendre le métier de soldat. Autre exemple : de 1885 à 1888, douze stagiaires marocains à l’École du génie de Montpellier ont suivi des cours de sciences mathématiques et physiques, assortis d’exercices militaires sur le terrain. Quant à l’introduction de l’imprimerie au Maroc, elle ne date que de 1865. Encore s’agit-il alors seulement d’impression lithographique, permettant de reproduire des manuscrits, et non typographique. De plus, elle n’a presque pas contribué à la diffusion des sciences exactes, pour lesquelles le manuscrit est resté le vecteur essentiel tout au long du XIXe siècle. C’est à mon sens une des raisons du peu d’écho qu’ont eu les sciences modernes au Maroc.

À la suite de Moulay Abderrahmane, Mohammed IV se passionne pour les sciences, principalement l’astronomie. Cet intérêt va-t-il changer la place des mathématiques au Maroc ou se limite-t-il à un passe-temps ?

Moulay Abderrahmane était conscient de l’importance de l’étude des sciences, mais ne les cultivait pas à titre personnel. Pour ce qui est de son fils Sidi Mohammed, qu’on appelle aujourd’hui Mohammed IV, vous avez raison de parler d’une passion. Dès sa jeunesse, il approfondit l’astronomie et les mathématiques, et cela a duré toute sa vie : les témoignages sur ce point abondent. Il leur a consacré beaucoup d’heures, mais je crois qu’elles étaient pour lui davantage qu’un passe-temps : il était convaincu de leur importance pour la société, et les voyait comme le point de rencontre de la tradition et de la modernité. Il a réuni autour de lui un cercle scientifique qui a tenté de diffuser cette vision du monde.

Vous mentionnez Joseph Desaulty, un Français converti à l’islam, qui transmit à Mohammed IV un certain nombre de nouveautés scientifiques et techniques. Son parcours est digne d'un roman. Quel rôle a-t-il joué auprès du sultan ?

Oui, c’est vraiment un personnage au destin romanesque, même s’il est difficile de démêler le vrai du faux dans tout ce qu’on a raconté sur lui ! Au Maroc, il est connu sous le nom de Abderrahmane al-Alj. Il est né en 1808 dans le nord de la France dans une famille pauvre. Après la conquête d’Alger, son père a voulu y tenter sa chance, mais ses projets agricoles ont échoué et il est mort précocement. Le jeune Joseph devient lieutenant des douanes, mais tombe amoureux, dit-on, de la femme de son chef et quitte Alger pour Tunis en sa compagnie. Hélas, celle-ci meurt à son tour. Il se fixe alors au Maroc, à Larache, où il fabrique du savon, du chocolat et des biscuits. Vers 1840, il est remarqué par Moulay Abderrahmane et Sidi Mohammed, qui lui confient des travaux de génie civil : routes, ponts, places, palais, cadrans. Il n’avait a priori rien d’un savant, mais pendant plus de trente ans, il a travaillé avec Sidi Mohammed les mathématiques et l’astronomie, dans une démarche d’apprentissage mutuel. C’est lui qui a introduit le calcul des logarithmes au Maroc à travers la traduction arabe, malheureusement perdue, d’un ouvrage français. Il a aussi traduit un livre d’astronomie pratique : Les Usages de la sphère, des globes céleste et terrestre de Delamarche. En 2014, j’ai pu, à Marrakech, consulter et étudier l’unique manuscrit connu de sa traduction. Il était arrivé entre les mains de Mohamed Benabderrazik (1906-2011), dernier grand «régulateur du temps» au Maroc, dont le fils m’avait généreusement ouvert la bibliothèque.

Plus généralement, les chrétiens convertis semblent avoir eu une contribution significative dans le transfert des savoirs scientifiques modernes de l’Europe au royaume. Est-ce une particularité du Maroc ?

Non, c’est un phénomène général. Les passeurs de science d’une culture à une autre sont souvent des gens dont le destin personnel s’inscrit dans une forme d’«entre-deux» : c’est le cas des chrétiens convertis installés en pays d’Islam, qu’on appelait en Europe les renégats. Leurs connaissances étaient souvent plus modestes qu’ils ne le laissaient entendre, mais certains ont eu un rôle significatif. Dans l’Empire ottoman par exemple, c’est un converti d’origine allemande qui a introduit la dynamique galiléenne. Et pour revenir au Maroc, il semble qu’un Anglais de Malte converti à l’islam ait traduit des ouvrages de Newton à la demande de Sidi Mohammed – traductions qui n’ont malheureusement jamais été retrouvées.

Que peut-on dire des traductions qui nous sont parvenues ? Quelles sont les principales et combien en dénombrez-vous ?

À ma connaissance, une dizaine d’ouvrages mathématiques français, anglais et italiens ont été traduits au Maroc entre 1830 et 1875. Cela peut sembler peu, mais un tel chantier de traduction était sans précédent et certains projets étaient d’une ampleur considérable. L’entreprise la plus ambitieuse a été de faire passer en arabe la monumentale Astronomie en trois volumes de Lalande. Pour parer à tout doute sur la légitimité religieuse de ce projet, le jeune prince Sidi Mohammed charge Mohammed Akensous, fameux écrivain de son temps, de le justifier par une fatwa rédigée en son nom, appuyée sur les écrits des savants marocains du passé. Il rassemble une équipe de traducteurs qui, chaque jour, lui présentent le fruit de leur labeur : une œuvre immense, achevée en 1852. Une autre grande réalisation a été la traduction de l’anglais d’un imposant traité de science nautique : le Complete Epitome of Practical Navigation de Norie. Le traducteur, Mohammed al-Tatari, était un mufti de Marrakech réputé pour son esprit critique. Le projet est intéressant dans la mesure où il n’existait quasiment plus, à cette époque, de marine marocaine. Enfin, dans le domaine des mathématiques pures, je retiendrai la traduction du Traité élémentaire de trigonométrie rectiligne et sphérique et d’application de l’algèbre à la géométrie de Lacroix : elle marque l’entrée au Maroc de la méthode des coordonnées en géométrie, bien connue de tous les lycéens d’aujourd’hui. Ces traductions, et d’autres encore, sont conservées parmi les manuscrits de la bibliothèque royale Hassaniya à Rabat. Elles avaient été signalées dès 1973 par le grand érudit Mohammed al-Manouni, mais il n’avait pas cherché à identifier les textes traduits. Par la suite, plus personne ne s’y est intéressé. Je dois remercier Ahmed-Chouqui Binebine, conservateur de la bibliothèque, qui, il y a quelques années, m’a permis d’étudier ces manuscrits fascinants.

Page d'un traité de navigation de John William Norie et sa traduction.

Vous évoquez dans ce processus une forme d’inculturation. C'est-à-dire ?

On utilise le terme d’inculturation, emprunté au vocabulaire des missionnaires chrétiens, pour désigner la manière d’adapter des contenus scientifiques d’origine étrangère afin qu’ils s’inscrivent dans l’horizon d’attente des lecteurs. Dans le cas qui nous intéresse, cette fusion n’était pas si difficile, car beaucoup de savoirs européens modernes plongent eux-mêmes leurs racines dans la science arabe médiévale. L’inculturation s’est d’abord faite par la sélection des textes traduits, en fonction de leur importance dans le contexte marocain et leur licéité dans le contexte islamique. Les traducteurs ont aussi veillé à supprimer ce qui leur paraissait inutile, à adapter certains exemples, à modifier des notations mathématiques. Puis, dépassant le stade de la traduction, des Marocains ont rédigé des ouvrages originaux liant les nouvelles méthodes et la tradition musulmane. C’est le cas, notamment, de toute une série de manuels utilisant les tables de logarithmes ou la règle à calcul pour déterminer les heures de prière, la visibilité du croissant de Lune ou encore la direction de La Mecque.

Vous établissez quelques comparaisons avec la situation en Tunisie, en Égypte ou en Turquie à la même époque. Le Maroc semble avoir souvent cherché à s'inspirer de ces pays. Pourquoi ? Cela a-t-il été une réussite ?

Il est vrai que les expériences menées dans ces pays ont pu servir de modèle. En Turquie, une politique volontariste d’introduction des sciences européennes dans le cadre d’un grand dessein de modernisation a été mise en place dès la fin du XVIIIe siècle : elle a produit des résultats importants, mais s’est heurtée à des oppositions violentes. Elle a ensuite été imitée dans deux provinces ottomanes autonomes : l’Égypte, devenue un grand laboratoire de traduction scientifique, et, à un moindre degré, la Tunisie. Dans tous ces pays, la pénétration des sciences modernes était liée à la création d’un établissement d’enseignement hors système traditionnel. Quant au Maroc, resté hors de l’orbite ottomane, il suivait avec attention ce qui s'y passait : il a envoyé des étudiants en Égypte et en a fait venir des livres traduits du français. Mais le royaume a cherché sa propre voie. L’appropriation des sciences européennes s’y est faite sur un mode de curiosité intellectuelle pure et ouverte, sans rompre le lien avec la tradition. La crise financière, la présence étrangère croissante, l’affrontement des nationalismes européens et enfin l’instauration du Protectorat ont empêché la réussite de l’expérience du XIXe siècle, puis conduit à son oubli. Pourtant, la pensée qui guidait Mohammed IV et Hassan Ier demeure présente dans le Maroc d’aujourd’hui : celle d’une alliance tranquille entre modernité et tradition, au bénéfice de l’une et de l’autre. De plus, le Maroc n’a jamais renouvelé l’erreur de négliger les mathématiques et la physique : nous accueillons en France de nombreux étudiants d'un niveau remarquable qui ont été formés au Maroc, et pas nécessairement dans les établissements les plus élitistes. Mon seul regret est qu’il n’y ait pas davantage de jeunes Marocains pour s’intéresser à l’histoire des sciences dans leur pays, un domaine passionnant sur lequel bien des recherches sont encore à faire !