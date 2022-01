OMS-Europe : L'hypothèse d'une sortie de la pandémie est «plausible» après Omicron

Une sortie de la pandémie du Covid-19 pourrait se profiler en Europe, deux ans après l'apparition de cette maladie sur le Vieux Continent, où Omicron pourrait avoir contaminé 60 % de la population d'ici à mars, a estimé, dimanche 23 janvier, la section européenne de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). «Il est plausible que la région se rapproche d'une fin de la pandémie», a dit le directeur de l'OMS Europe Hans Kluge à l'AFP, appelant toutefois à la prudence du fait de la versatilité du virus.

«Une fois que la vague Omicron sera calmée, il y aura pendant quelques semaines et quelques mois une immunité globale, soit grâce au vaccin, soit parce que les gens seront immunisés en raison de l'infection, et aussi une baisse en raison de la saisonnalité», a-t-il estimé. L'OMS table alors sur «une période de calme avant peut-être le retour du Covid-19 vers la fin de l'année, mais pas nécessairement le retour de la pandémie».

L’AFP rappelle qu’en Afrique du Sud, où ce variant a été séquencé en premier, une tendance à la baisse du nombre des nouveaux cas ces quatre dernières semaines est observée. De plus, avec un même optimisme prudent, le conseiller de la Maison Blanche pour la crise sanitaire, Anthony Fauci a jugé dimanche qu'un «revirement» de la situation pouvait être attendu aux États-Unis.

Toutefois, pas question pour autant de parler dans l'immédiat d'«une ère endémique», ce qui permettrait de traiter le virus au même titre qu'une grippe saisonnière, a prévenu le responsable onusien. «Endémique signifie (...) que l'on peut prévoir ce qui va se passer, ce virus a surpris plus d'une fois. Nous devons donc être très prudents», d'autant plus qu'Omicron a jusqu'à présent été dominant dans les pays disposant d'une forte couverture vaccinale, a insisté Hans Kluge. Outre la persistance de Delta, d'autres variants pourraient en outre émerger.

Avec l'explosion du nombre des contaminations, il s'agit désormais de modifier les politiques publiques pour «minimiser les perturbations et (...) protéger les personnes vulnérables» et non plus de se focaliser seulement sur la diminution de la transmission, a jugé Hans Kluge.