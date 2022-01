Une veillée aux chandelles en hommage à la ressortissante française tuée à Tiznit

Le bureau régional de l'Union nationale des professions de la presse et des médias à Tiznit, affiliée à l'Union marocaine du travail (UMT) a annoncé qu’il organise, ce dimanche, une veillée aux chandelles sur les lieux de l'assassinat de Christiane Fourret, la ressortissante française assassinée, le 15 janvier dernier à Tiznit. Le sit-in aura lieu à sept heures au marché municipal de Tiznit, ajoute la même source.

Celle-ci précise que cette veillée aux chandelles vise à «dénoncer le crime lâche, honorer son esprit, affirmer l'identité amazighe tolérante de Tiznit et défendre le droit de la ville, de ses citoyens et ses visiteurs à la sécurité et à la tranquillité».

Des acteurs et militants de la ville se joindront à cette manifestation, en hommage à Christiane Fourret, décrite comme une «amoureuse» de Tiznit. Ils expliquent que «cette tribune est aussi l'occasion de bloquer les appels de certains extrémistes en France et en Europe ayant profité du drame pour appeler la population à boycotter le Maroc en tant que destination touristique et évoquer un danger pour les étrangers».

La ressortissante française, âgée de 79 ans passaient six mois de l'année au Maroc depuis une vingt d’années, notamment dans un camping situé près de Tiznit.

Son assassin, âgé de 31 ans et auteur également d’une tentative de meurtre à Agadir, a finalement été interné à l’hôpital Razi pour les maladies mentales et psychiatriques de Salé, sur décision du juge.