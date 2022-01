Le professeur marocain Jamal Hossaini-Hilali élu à l’Académie vétérinaire de France

Le professeur Jamal Hossaini-Hilali, chef du département des sciences biologiques et pharmaceutiques vétérinaires à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan-II a été élu récemment membre de l’Académie vétérinaire de France. Décidée lors d’une séance tenue le 13 janvier, cette élection intervient «en reconnaissance à ses contributions professionnelles et scientifiques dans le large domaine des sciences animales et vétérinaires et spécialement dans la connaissance de l’histoire des sciences vétérinaires et le rayonnement de la profession vétérinaire».

«Selon le règlement des candidatures de l’Académie vétérinaire de France, le Pr Hossaini-Hilali avait donné une conférence le 14 octobre 2021 en séance plénière de l’Académie sous le thème ‘’le traité d’Ibn Akhî Hizâm al-Khuttalî : un texte fondateur de l’hippologie et hippiatrie arabo-musulmane’’. De même, il a eu l’occasion auparavant de publier un article intitulé ‘’Présence de la médecine vétérinaire dans la revue Maroc-Médical (1921-1956)’’ dans le bulletin de l’Académie», indique un communiqué parvenu ce dimanche à Yabiladi.

Le Pr Hossaini-Hilali est aussi membre de l’Académie royale des sciences vétérinaires d’Espagne (Real Academia de Ciencas Veterinarias de Espana, RACVE). Titulaire d’un doctorat en médecine vétérinaire (1986) et d’un doctorat d’Etat ès-sciences agronomiques (1993) en cotutelle de l’IAV Hassan-II (Rabat, Maroc) et de l’Université suédoise des Sciences Agricoles (SLU, Uppsala, Suède), il est actuellement professeur de physiologie animale à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan-II, à Rabat.

Membre du conseil national de l’Ordre national des Vétérinaires du Maroc et vice-président de l’Association des Organismes statutaires vétérinaires africains, Pr. Jamal Hossaini-Hilali a publié plusieurs articles relatifs à différents aspects de la physiologie animale dans des revues spécialisées et à comité de lecture, ainsi que de nombreux articles à grande audience et de vulgarisation. S’intéressant à l’histoire des sciences vétérinaires, il a publié plusieurs études en matière d’histoire de la médecine vétérinaire.