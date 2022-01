Une tempête de poussière aux Iles Canaries provenant des côtes sahariennes marocaines

L’Observatoire de la terre de la NASA est revenu, il y a quelques jours, sur des images satellitaires d’une tempête de poussière aux Iles Canaries en provenance des côtes sahariennes marocaines. «À la mi-janvier 2022, la poussière du nord-ouest de l'Afrique a déferlé sur les îles Canaries, provoquant une coloration orange du ciel, une baisse de la visibilité et une baisse de la qualité de l'air», écrit l’observatoire, citant une image acquise par le Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) du satellite NOAA-20, le 14 janvier dernier. De tels événements, connus localement sous le nom de «La Calima», se produisent généralement à cette période de l'année, car les vents saisonniers forts emportent le sable du Sahara vers l'archipel.

L’observatoire indique que l'agence météorologique espagnole (AEMET) a émis un avertissement aux îles de Lanzarote et Fuerteventura pour les vents violents et la poussière en suspension. Plus tard dans la soirée, l'alerte a été étendue à Gran Canaria et Tenerife. «Avec l'arrivée de la poussière, la visibilité est tombée à 1,6 kilomètre à l'aéroport de Gran Canaria et à 1,8 kilomètre à Fuerteventura et Tenerife Sud, selon les informations locales», souligne la même source.

«La poussière s'organise probablement le long d'ondes invisibles dans l'atmosphère. De telles vagues peuvent être causées par la montée et la descente d'une masse d'air qui a été perturbée. Dans ce cas, la masse d'air provenant du continent ouest-africain a été perturbée par la masse d'air de basse altitude près de la surface de la mer», explique l’observatoire de la NASA.

Au cours du week-end, la poussière a continué à affluer depuis la côte marocaine. La deuxième image montre de la poussière engloutissant les îles les plus à l'ouest de l'archipel, le 15 janvier, alors que les prévisions suggèrent que la poussière continuerait de se déplacer plus au nord vers l'Irlande, l'Écosse et l'Islande.