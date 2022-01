Covid-19 : L’OMS demande la levée des interdictions de voyage

Le Comité d’urgence du règlement sanitaire international (2005) de l’Organisation mondiale de la Santé a recommandé de «lever ou d’assouplir les interdictions de circulation internationale» imposées pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) et ses variants. A l’issue de sa dixième réunion sur le Covid-19 qui s’est tenue mercredi 13 janvier 2022, le comité a estimé que ces interdictions «n’apportent aucune valeur ajoutée et continuent de contribuer au stress économique et social des États parties», rapporte cette semaine le site des Nations unies.

Selon l’agence sanitaire mondiale des Nations unies, la mise en œuvre d’interdictions générales de voyager «n’est pas efficace pour supprimer la propagation internationale» et «peut décourager la notification transparente et rapide des variants émergents préoccupants». Une façon pour les experts de l’OMS de rappeler que «les mesures de voyage telles que le masquage, le dépistage, l’isolement/la quarantaine et la vaccination doivent être fondées sur des évaluations des risques et éviter de faire peser la charge financière sur les voyageurs internationaux, conformément à l’article 40 du Règlement sanitaire international (RSI)».

Selon des conclusions publiées cette semaine, l’OMS a également indiqué que l’obligation de fournir une preuve de vaccination contre le Covid-19 pour les voyages internationaux pourrait «ne pas être nécessaire en tant que seule voie ou condition permettant les voyages internationaux». Le Comité a invité les États parties à envisager «une approche fondée sur le risque pour faciliter les voyages internationaux en levant ou en modifiant les mesures, telles que les exigences en matière de tests et/ou de quarantaine, le cas échéant, conformément aux directives de l’OMS».

Quant aux campagnes vaccinales dans le monde, les experts défendent ainsi l’approche de l’OMS, qui invite la communauté internationale à faire en sorte qu’au moins «70% de la population de tous les pays soit vaccinée au début de juillet 2022 et intégrer la vaccination contre le Covid-19 dans les services de santé de routine».

A ce sujet, il s’agit de «reconnaître tous les vaccins ayant reçu la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS», y compris dans le contexte des voyages internationaux. Il est également demandé aux Etats parties de soutenir la recherche afin de déduire la stratégie de vaccination optimale pour réduire l’infection, la morbidité et la mortalité dans le monde.