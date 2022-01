Maroc-Israël : La FRMBB renforce sa coopération avec l'Association israélienne de Basketball

La Fédération royale marocaine de Basketball (FRMBB) et l'Association israélienne de Basketball (IBBA) sont parvenues, jeudi, à un accord historique de coopération couvrant tous les domaines, professionnel, éducatif, de santé du sport, social et sportif. Lors d'une rencontre tenue par vidéoconférence, le président de la FRMBB, Mustapha Aourach et le président de l’IBBA, Amiram Halevi ont partagé leurs vœux et objectifs de faire de cette coopération un modèle d'espoir pour les nations du monde avec pour vecteur, le renforcement du Basketball et de ses grandes valeurs, a indiqué vendredi la FRMBB dans un communiqué.

Mustafa Aourach et Amiram Halevi, les secrétaires généraux des deux instances, Amjed Tahbouch et Yaakov Ben Shoshan ainsi que les membres des directions des fédérations ont convenu de se rencontrer courant mars pour célébrer cet événement qui liera les deux pays avec comme couronnement un match amical des équipes nationales, a ajouté la même source. Lors de cette prestigieuse et heureuse occasion, seront invités des représentants des instances sportives internationales, les présidents de la Fédération africaine de Basketball ainsi que le président de la fédération internationale.

«L'architecte et représentante officielle de cette coopération, Mme Léa Benchetrit a ému l'assemblée lors de l'ouverture de la cession menée par vidéoconférence en remerciant et bénissant Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour avoir ouvert les voies de rapprochement et le renforcement des liens séculaires et fraternels entre nos peuples et d'offrir des perspectives de développement d'avenir prospère pour nos générations présentes et futures», indique le communiqué.