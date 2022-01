Maroc : 2,42 MMDH pour faire face au déficit hydrique de certains bassins

Le plan d'urgence 2021-2022 pour garantir l'approvisionnement en eau potable dans les bassins hydrauliques de la Moulouya, de l'Oum Er Rbia et du Tensift auquel un budget de 2,42 milliards de dirhams (MMDH) a été alloué, vise à faire face au déficit hydrique dont souffrent ces bassins, a affirmé vendredi à Rabat le ministre de l'Equipement et de l'eau, Nizar Baraka. Outre cette enveloppe, près de 1 MMDH a été programmé au titre de la période 2020-2021, a précisé le ministre dans une interview accordée à la MAP.

Nizar Baraka a noté qu'en dépit des efforts fournis et du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027, certains bassins souffrent d'un déficit hydrique dont le bassin de la Moulouya (Oujda et l'Oriental), notant que celui-ci a enregistré une baisse du taux de remplissage qui ne dépasse pas les 11%. Afin de faire face à ce déficit hydrique, un programme a été mis en place pour le bassin de la Moulouya. D'une enveloppe de 1,3 MMDH, il vise à mobiliser l'ensemble des moyens hydriques possibles, à travers notamment la prospection de nouvelles eaux souterraines ou encore le lancement d'un programme de dessalement de l'eau à Nador, a fait savoir le ministre. Il a été également procédé dans ce cadre à la mise en place de nouveaux barrages collinaires pour le bassin de la Moulouya, a-t-il dit, annonçant la réalisation dans le futur de 11 barrage collinaires.

Le ministre a souligné également que le bassin de Tensift connait un déficit en eau avec un taux de remplissage de 34%, faisant remarquer à cet égard que la ville de Marrakech souffre elle aussi d'une problématique de l'eau ce qui a nécessité la mobilisation de 20 Mm3 depuis un barrage en vue de garantir l'approvisionnement en eau pour cette ville.

Aussi, le ministre a annoncé le lancement dans les semaines à venir du grand projet de dessalement de l'eau à Casablanca de 300 Mm3.

Par ailleurs, il sera procédé à la réalisation de barrages collinaires dans le bassin d'Oum Er Rbia, outre la garantie d'une gestion intégrée de l'eau pour la nappe phréatique dans la région de Berrechid, a fait savoir le ministre.

Le ministre a annoncé, par ailleurs, le lancement cette année d'un programme composé de 120 barrages collinaires et qui devra prendre fin en 2024.