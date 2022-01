Casablanca : L'ENSAM lance une ligne de production au sein de ses locaux, une première au Maroc

L'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) relevant de l'Université Hassan II de Casablanca a annoncé le lancement, pour la première fois au Maroc, d'une ligne de production du dispositif (AOS-All In One Simplified) au sein de ses locaux. Dans un communiqué, elle souligne que ce lancement s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'école visant à promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation et la créativité, notant que le dispositif AOS est un outil pédagogique qui peut être utilisé en travaux pratiques dans les différents niveaux d'apprentissages académiques.

Ce dispositif vise à la familiarisation aux notions d'Internet of Thing (IoT) et de l'Intelligence artificielle (AI) avec une approche pédagogique innovante basée sur le Learning By Doing, poursuit la même source.

«L’ENSAM de Casablanca a décidé de produire au sein de son espace coworking, dans un premier temps environ 20 unités qui seront utilisées pour des travaux pratiques en années préparatoires de l’établissement», déclare le professeur Ahmed Mouchtachi, directeur de l’ENSAM de Casablanca. «Ce produit sera aussi présenté aux académies de l’éducation nationale pour initier les lycéens à la technologie conformément aux nouvelles orientations du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports qui a recruté en 2021 et pour la première fois des profils de technologie dans le secondaire», ajoute-t-il.

Un appel à candidature est lancé suivi d’un entretien pour recruter les étudiants les plus motivés pour les postes de la ligne de production susmentionnée. Ce dispositif, mis en place par les étudiants Yahya Alaoui, Mohamed El Hazami, Ayoub Essghyr, Yassine El Idrissi, et Ismail Yazidi, a reçu des distinctions aussi bien nationales qu'internationales. Ils ont été «honorés et félicités par le ministre de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation, le 23 décembre 2021, et par la ministre de la transition numérique et de la réforme de l’administration, le 06 janvier 2022», note le communiqué, qui précise que la production de ces unités sera sous la supervision du directeur et des professeurs Zegrari Morad et El Majoub Abdelhafid du département génie électrique de l’ENSAM.