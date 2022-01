Strasbourg : Des trophées pour les initiatives les plus distinguées de la société civile franco-marocaine

La première édition de la cérémonie «Trophées-Actions» récompensant les actions les plus distinguées de la société civile franco-marocaine dans différents domaines en 2021 a été organisée, vendredi à Strasbourg, à l’initiative du consulat général du Maroc dans la ville alsacienne. Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de l’encouragement et la reconnaissance de l’action de la communauté marocaine établie dans la région française de l’Est, indique un communiqué du consulat.

L’événement s’est déroulé en deux temps afin de permettre aux 70 actions primées, à titre individuel, collectif ou associatif, de recevoir les trophées tenant compte de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, ajoute la même source. Des trophées touchant à diverses thématiques telles que les actions culturelles, sportives, humanitaires, médicales, estudiantines, ont été remis à cette occasion, dont un baptisé «Les amis du Maroc», symbolisant l’amitié maroco-française, qui a été attribué à 10 personnes.

A souligner que la région de l’Est regorge de compétences marocaines et/ou franco-marocaines, particulièrement parmi la jeunesse, qui honorent leur pays d’origine et jouent pleinement leur rôle de pont dans le renforcement des relations entre les deux pays, note le communiqué. «Cette cérémonie a été organisée dans le cadre des hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI visant le rapprochement et l’écoute des Marocains du monde qui sont des acteurs incontournables de tout partenariat gagnant-gagnant" entre le Maroc et la France», a déclaré le consul général du royaume à Strasbourg, Driss El Kaissi, cité dans le communiqué.