The Voice of Holland : Le coach néerlando-marocain Ali B accusé de viol

Le rappeu néerlando-marocain Ali B, coach à l'émission The Voice of Holland. / DR

Le rappeur néerlando-marocain Ali B est accusé d’avoir commis des viols dans le cadre de l’émission The Voice of Holland, où il était membre du jury, rapporte une enquête de BOOS, reprise par NOS. Dans ces révélations, qui touchent plusieurs personnes de l’émission, 19 femmes auraient témoigné sur le comportement transgressif et intimidant du chef du groupe Jeroen Rietbergen, et 15 autres contre un directeur qui n’a pas été nommé. D’autres accusations auraient encore touché l’ancien coach Marco Borsato.

Une participante de The Voice accuse en effet Ali B de l’avoir violée il y a 8 ans, alors qu’elle avait 18 ans, pendant qu'il lui faisait visiter son studio. Après le viol, elle lui aurait demandé s’il l’avait déjà fait, et selon elle, il lui aurait répondu que oui et qu’il n'avait pas peur, car personne ne le croirait un témoignage contre lui. Suite à cela, il lui aurait promis de l’aider à progresser dans l’émission.

Une autre femme a porté plainte contre lui, l’accusant d’agressions sexuelles, alors que d’autres ont témoignés anonymement qu’il emmenait les jeunes femmes chez lui avant de les embrasser et de les toucher. Lorsqu’elles protestaient, il riait ou se fâchait.

Le chanteur Ali B réfute toutes les accusations, affirmant qu’il ne trouvait pas «pertinent» d’avoir eu des rapports avec les candidates. Dans un tweet, il a clamé son innocence et déclaré que «le ministère public devra décider de classer les deux affaires».

John de Mol, fondateur d’Endemol et créateur de The Voice, assure que le coach Ali B avait une position de pouvoir et que les rapports sexuels avec les candidates étaiebt inacceptables, qu'il s'agisse d'une relation consentie ou non. «Si je découvrais qu'un coach a une relation avec un talent, je prendrais immédiatement des mesures drastiques», a-t-il assuré. Selon lui, il n'y a pas suffisamment d'espaces où les femmes peuvent signaler un comportement inapproprié et il veut maintenant qu’un groupe de travail soit créé afin d’inciter les femmes à signaler les abus.

Suite aux révélations sur Ali B et les autres membres de l’émission, RTL a décidé d’en arrêter la diffusion. Rietbergen a reconnu les accusations et une des coachs a décidé de quitter The Voice of Holland.