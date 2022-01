Sahel : Nasser Bourita s'entretient avec son homologue malien Abdoulaye Diop

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita a eu un entretien téléphonique, jeudi, avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop. «Les échanges entre les deux parties ont porté sur les relations solides unissant les deux pays, qui ont connu un véritable essor lors des visites royales à Bamako en 2013 et 2014», indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.

A cette occasion, Nasser Bourita «a réitéré l’attachement accordé par le Maroc à la stabilité du Mali, soulignant l’intérêt d’établir une coopération constructive du Mali avec les organisations internationales compétentes». «Il a également exprimé la confiance du Royaume dans la capacité des autorités et forces vives maliennes à prendre les mesures susceptibles de renforcer la cohésion nationale et à s’engager dans une voie durable pour la paix et la stabilité», conclut le communiqué.

En octobre, le chef de la diplomatie malienne s’est rendu au Maroc pour rencontrer Nasser Bourita et transmettre un message écrit du président de la transition du Mali, Assimi Goïta, au roi Mohammed VI. Lors d’une conférence de presse avec son homologue malien, le chef de la diplomatie marocaine a assuré que «comme sur le dossier libyen, le Maroc n'a ni agenda ni solutions» pour le Mali.

L’appel téléphonique intervient dans un contexte particulier pour le Mali. En effet, Bamako a entamé sa deuxième semaine sous l’embargo de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), décidé le 10 janvier pour obliger les autorités de la transition de renoncer à leur décision de diriger le pays pendant encore cinq années, de faire appel aux milices du groupe Wagner et leur rapprochement avec la Russie.

L’appel entérine le retour du Maroc sur le dossier malien, voulu par les autorités de ce pays du Sahel, au moment où Bamako continue de tourner le dos à la France, engluée au Mali.