Rabat : Remise des prix aux meilleurs projets écoresponsables du concours Climtna

Hit Radio et l’Union européenne ont lancé à destination des jeunes, en amont de la COP26, la campagne de sensibilisation et d’information sur la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique «Climtna». Cette campagne s’est clôturée, jeudi à Rabat, avec la remise des prix aux trois lauréats du concours des meilleurs initiatives et projets écoresponsables, précise un communiqué, soulignant que plus de 200 jeunes ont participé au concours.

Le binôme Soumia Elouassouli et Asmahane Ait Chattou, de Salé et Agdz, ont remporté le grand prix du concours pour leur projet d’application de détection de feux de forêt, de braconnage et d'abattage d’arbres. En plus d’un chèque de 15 000 dirhams, elles bénéficieront d’un suivi personnalisé par un expert de programme de l’Union européenne SwtichMed pour identifier les besoins spécifiques pour le développement du projet.

Le jury a également décerné deux prix coups de cœur, le premier à Bachir El Yafi de Tétouan pour un projet de bois de chauffage à base de déchets d’extraction d’huile d’olive. Le second coup de cœur a été décerné à Yassine El Haddouchi de Rabat pour un projet de collecte et de tri de déchets informatiques. Chacun recevra un accès à des formations mises en place par le Centre des très petites entreprises solidaires, partenaire marocain du programme SwitchMed.

Les prix ont été remis par l’ambassadrice de l’Union européenne au Maroc, Patricia Llombart Cussac, la directrice générale adjointe de Hit Radio Ilham Boumehdi, et Nisrine El Kettani, ambassadrice de bonne volonté de l’Union européenne au Maroc.

Patricia Llombart Cussac a déclaré pour l’occasion que «la lutte contre le changement climatique est à la fois un engagement de l’UE et de ses États membres et une priorité centrale de notre partenariat euro-marocain de prospérité partagée». «Le Maroc est un partenaire clé dans cette démarche et nous travaillons ensemble à un Partenariat Vert pour accompagner la transition vers une société et des modes de production et de consommation plus durables», a-t-elle ajouté.

Pas moins de 400 messages radio informatifs et de sensibilisation, sur le web et les réseaux sociaux ont été déployés par Hit Radio dans le cadre de la campagne Climtna qui vise à informer et alerter les jeunes marocaines et marocains sur le phénomène du changement climatique.