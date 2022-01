5 figures contemporaines du féminisme marocain

C’est dans un espace de modernité que travaillent des figures féministes marocaines de différentes générations. Qu’elles soient issues du militantisme, de l’activisme, des arts, à l’initiative de mouvement, leurs combats convergent, pour la diversité, l’égalité, la mixité et les libertés individuelles.

Sarah Benmoussa est une activiste et féministe marocaine. Elle est co-fondatrice du mouvement #7achak, fondé en 2019 et ayant pour but de lutter contre la précarité menstruelle. Le compte Instagram se veut briseur de tabou autour de la femme marocaine comptabilise plus de 50 000 abonnés. La jeune femme publie quotidiennement des actualités concernant les libertés individuelles, l’égalité et le féminisme. Contraception, endométriose, culotte menstruelle, #7achak propose aussi des informations au sujet du corps féminin, aujourd’hui extrêmement tabou.

Lamya Ben Malek est également une féministe activiste. La jeune femme est la première Marocaine championne de France de débat en 2018. La jeune femme publie régulièrement sur son compte Instagram des sondages et propose des débats sur la société marocaine. Elle est aussi l'une des fondatrices du mouvement Aji Souwet, mouvement citoyen, civique et apolitique né en novembre 2020 pour réconcilier la jeunesse marocaine avec la politique, et autour duquel elle livre des explications. Des informations concernant les libertés individuelles, retours sur des faits historiques ayant marqué le Maroc, Lamya Ben Malek lance aussi des appels à témoins dans le but de sensibiliser…

Zainab Fasiki est ingénieure d’Etat en mécanique et passionnée de bande dessinée depuis son plus jeune âge. Cette jeune femme dénonce la culture du viol, le harcèlement et s’est fait connaître par un dessin qu’elle réalise à la suite d’une agression qu’elle subit à Casablanca. Zaineb Fasiki, artiste, crie haut et fort son engagement pour les femmes et crée le collectif Women Power pour soutenir les femmes artistes marocaines. Son essai dessiné «Hshouma» a été publié en 2019, avec le but de libérer la parole des femmes dans l’espace public, de briser le tabou du corps de la femme.

Chaima Lahsini est journaliste et activiste. La BBC l’avait inclut à la liste des 100 femmes inspirantes et novatrices qui ont marqué l’année en 2017. Elle fait partie du comité du collectif féministe Al-Fam, qui réunit des militantes féministes qui se battent pour l’égalité des genres et les droits des femmes. Pour la jeune femme, le combat se joue tous les jours, dans l’espace public, dans les transports en commun, sur les lieux de travail. Elle alerte sur l’importance d’un changement des mentalités, pour dénormaliser les agressions et les discriminations envers les femmes et déconstruire les sociétés patriarcales.

Soumaya Naamane Guessous est sociologue et militante féministe. Elle est connue pour son livre portant sur la sexualité des femmes marocaines intitulé Au-delà de toute pudeur: la sexualité féminine au Maroc publié en 1988. Son livre expose sa vision de l'évolution des relations entre les hommes et les femmes, qu'elle a observée, de très près durant ces deux dernières décennies. Des textes engagés, dominés tantôt par l'humour, tantôt par la dérision, pour attirer l'attention et dénoncer des comportements et des paradigmes dénotant de multiples paradoxes, incontournables dans une société qui a subi des évolutions trop rapides.