Absence du représentant israélien à la cérémonie des ambassadeurs : Baitas évoque le respect de la convention de Vienne

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement a répondu ce jeudi à une question sur l’absence du chef du bureau de liaison israélien à Rabat, David Govrin. «En ce qui concerne la question des ambassadeurs, notre pays respecte la Convention de Vienne, qui contrôle tous les protocoles liés à ce domaine», a réagi Mustafa Baitas lors de la conférence de presse hebdomadaire à l’issue du conseil du gouvernement.

Mardi dernier, le roi Mohammed VI a reçu un certain nombre d'ambassadeurs étrangers, qui sont venus présenter au souverain leurs lettres de créance. L’absence du diplomate israélien parmi eux a soulevé plusieurs questions, d’autant plus que David Govrin a annoncé, via un tweet, avoir été nommé ambassadeur officiel d'Israël à Rabat, en octobre dernier.

Sur un autre sujet et en réponse à une question sur les signes montrés par l'Espagne concernant la reprise des relations avec le Maroc, à l’issue du discours du roi Felipe VI, Mustapha Baitas a rappelé que le roi Mohammed VI a également souligné, lors du discours de la Révolution du roi et du peuple, l'importance des relations stratégiques entre l'Espagne et le Maroc. «Il y a trois ans, le Souverain a défini, dans des discours royaux, le cadre de référence des relations extérieures avec les autres pays. Le Roi a identifié deux principes de base : l'ambition et la clarté», a-t-il précisé.

«L'ambition existe, et l'Espagne aussi a exprimé son ambition, mais pour que cette ambition soit renforcée, nous avons besoin de beaucoup de clarté», a conclu le porte-parole du gouvernement.