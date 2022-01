Huitièmes de finale de la CAN : Les Lions de l’Atlas croiseront le fer avec le Malawi

La sélection nationale marocaine de football, qui s’est qualifiée aux huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2021) au Cameroun, croiseront le fer avec le Malawi. Les Flammes ont terminé à la troisième place du groupe B, derrière le Sénégal et la Guinée, alors que les Lions de l’Atlas ont bouclé la phase de poules à la tête du groupe C, grâce à deux victoires et un nul difficile.

Les deux sélections s'affronteront mardi (25 janvier) au Stade Ahmadou Ahidjou à Yaoundé, rapporte Arryadia. Celle-ci note que «c’est la première fois que les Flammes parviennent à sortir de la phase de groupes».

Pour l’instant, deux autres affiches des 8es sont également connues : Outre Burkina Faso-Gabon, un derby attendu, entre le Sénégal et Cap Vert aura lieu. Ce jeudi, le sort de l’Algérie sera fixé, aux termes d’un match contre la Côte d’Ivoire, que les Fennecs doivent impérativement remporter pour éviter l’élimination. Toujours dans le groupe E, la Sierra Leone doit croiser le fer avec la Guinée équatoriale.