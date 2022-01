Renault Group Maroc clôt 2021 avec une hausse de 10% véhicules produits

Renault Group Maroc a publié, mercredi, les résultats de son activité au royaume pour l’année 2021 qui s’est soldée avec 303 591 véhicules produits, dont 230 002 pour l’usine de Tanger et 73 589 pour l’usine Renault de Casablanca, la Somaca, soit une augmentation de 10%.

Pour l’exportation, 84% des véhicules ont été concernés, avec 206 448 véhicules pour l’usine de Tanger, soit 90% de la production, et 48 119 pour la Somaca, représentant 65% de sa production.

Sur le marché intérieur, les marques Dacia et Renault ont vendu 69 721 véhicules, se positionnant en première et deuxième place du marché national, avec une hausse de 31,5% par rapport à 2020 malgré la pénurie des composants électroniques. Aussi, 7 modèles du groupe figurent parmi le top 10 des véhicules les plus vendus au Maroc, dominant le marché avec 5 de ses modèles dans le top 5. La Dacia Sandero domine ainsi le classement, suivi de la Dacia Logan, de la Renault Clio, de la Dacia Dokker et de la Dacia Duster, tous «Made in Morocco».

De plus, de nouveaux produits ont été lancés dans les usines du groupe au Maroc en 2021, accompagnés par une transformation de l’outil industriel renforçant le statut d’usines 4.0, ou «smart factory». En juillet, une nouvelle phase a porté l’objectif de sourcing local à 2,5 milliards d’euros dès 2025 et, à termes, une cible de 3 milliards d’euros et un taux d’intégration locale à 80%. Aujourd’hui, le groupe dépasse la barre de 60% de taux d’intégration locale, ajoute le communiqué.

Pour le financement, RCI Finance Maroc a assuré le financement de plus d’un client particulier sur deux des marques du Groupe et un client professionnel sur trois.