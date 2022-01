Le poète El Houcine El Qomri est décédé

Le ministère de la Culture, de la jeunesse et de la communication a annoncé, mercredi, le décès du poète marocain El Houcine El Qomri. Sur son site, le ministère a indiqué avoir «reçu avec une grande tristesse et un profond chagrin la nouvelle du décès du grand poète El Houcine El Qomri des suites d'une longue maladie».

Le défunt, natif de la ville de Nador, est considéré comme l'un des maîtres de la poésie, de la littérature et des droits de l'Homme dans le Royaume et la région de l'Oriental, a ajouté le ministère.

Ce «grand avocat et écrivain» a laissé derrière lui un ensemble de recueils poétiques, dont Alif Baa, Hadeel Al-Rouh et Sanabel Al-Zaman. Il a également écrit plusieurs pièces de théâtre, dont «Le Championnat du Trône», «Le retour d'exil de feu Mohammed V» et «Jouha reçoit sa carte nationale».