Maroc : Lancement du projet de préservation des mosaïques de Volubilis

Le projet de préservation des mosaïques historiques du site archéologique de Volubilis a été lancé, mercredi, en présence du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid et du chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene.

Ce projet portera sur la restauration et la préservation de panneaux de mosaïque qu'abrite Volubilis, certains provenant du site de l’ancienne ville Romaine de Banasa, tout en permettant de former des artisans locaux à la restauration et à la préservation des mosaïques.

Fruit d'une collaboration entre l’ambassade des États-Unis et l’Association Ifker pour l’éducation à l’environnement et au développement durable, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, ce projet est financé par le biais du Fonds des ambassadeurs des États-Unis pour la préservation culturelle. D’un coût global de 189 000 dollars, il est alimenté par le Fonds des ambassadeurs pour la préservation du patrimoine culturel, créé par le Congrès américain en 2001.

Le site touristique de Volubilis, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est «un exemple vivant du patrimoine matériel et immatériel du Royaume», a souligné M. Bensaid, lors d'une cérémonie organisée à cette occasion sur le site archéologique.

Après avoir souligné la nécessité de renforcer l'investissement dans le secteur culturel pour promouvoir le tourisme culturel et l'histoire du Royaume, le ministre a plaidé pour la valorisation du patrimoine national à travers des partenariats publics, régionaux et territoriaux, ou internationaux.

Le projet s’appuiera sur le partenariat de l'association Ifker avec l'institut Getty Conservation Institute Mosaikon, basé en Californie, une initiative visant à améliorer la conservation, la présentation et la gestion des mosaïques dans la région méditerranéenne. Des experts de l’Institut effectueront une visite au Maroc pour travailler avec les partenaires locaux, former des artisans et sensibiliser le public local à l’importance du patrimoine culturel.