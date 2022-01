Maroc : Décès de l'ancien président du WAC, Abdelmalek Sentissi

L'ancien président du Wydad de Casablanca (WAC), Abdelmalek Sentissi, est décédé mercredi des suites d'une maladie, a annoncé le club casablancais de football.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le WAC exprime son affliction après la disparition d'Abdelmalek Sentissi, tout en présentant les vives condoléances et les sentiments de compassion du président du bureau directeur du club et de ses membres à la famille du défunt, ses proches et à la grande famille wydadie.

Ancien médecin du Wydad au début des années 1990, Abdelmalek Sentissi a été président du club casablancais de 1996 à 1999.

En tant que membre du bureau directeur du Wydad ou son président, le défunt a décroché avec le club 17 titres, dont 7 en Botola et 5 en Coupe du Trône, la Coupe Mohammed V en 1979, la Coupe arabe des clubs champions (1989), la Super Coupe arabe (1990) et la Coupe d'Afrique des clubs champions (1992).