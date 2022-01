Espagne : Le roi Felipe VI visite le pavillon du Maroc au Fitur 2022

Le roi Felipe VI d'Espagne et la reine Letizia ont visité, ce mercredi, le pavillon marocain au Salon international du tourisme de Madrid (Fitur). Les souverains espagnols ont été accueillis, à cette occasion, par le chargé d'affaires ad interim de l'ambassade du Maroc en Espagne, Farid Aoulouhaj, et le délégué de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) à Madrid, Khalid Mimi.

Lundi, le roi Felipe VI a tendu la main au Maroc afin de tourner la page des tensions qui existent entre Rabat et Madrid. «Nos gouvernements respectifs ont convenu de redéfinir ensemble une relation pour le 21ème siècle, basée sur des piliers plus forts et plus solides. Maintenant, les deux nations doivent marcher ensemble pour commencer à concrétiser cette nouvelle relation», avait-il déclaré lors de la traditionnelle réception en l’honneur du corps diplomatique accrédité en Espagne. L’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, était absente de la réception, rappelée à Rabat le 18 mai 2021 pour consultations.

Le Maroc est présent au Salon international du tourisme de Madrid avec un stand d’une superficie de 100 m2 afin de mettre en avant la destination Maroc comme sûre et préparer la relance de l’activité touristique.