Espagne : L'ONMT déploie une nouvelle task force au FITUR de Madrid

Le démarrage de la saison touristique internationale 2022 est lancé à Madrid. La destination Maroc y est activement présente, à travers la participation de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) sur un stand de 100 m² dans la 42e édition du Salon international du tourisme (FITUR), qui débute ce mercredi à la Foire de Madrid (IFEMA).

Pour Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, «il est très important que nous soyons présents au FITUR. L’Office a non seulement maintenu sa présence, mais déployé une nouvelle task force pour marquer la présence de la destination Maroc et être prêt à la relance. Nous comptons d’ailleurs faciliter davantage la connectivité, notamment aérienne, pour reconstruire au plus vite les routes aériennes sur la destination Maroc». «Il est important que nos partenaires ressentent notre confiance dans l’avenir», souligne-t-il.

Avec plus de 2,2 millions de touristes, le marché ibérique est «hautement stratégique et prioritaire» pour le Maroc et représente le second marché de touristes étrangers vers le Maroc après la France, avec une part de 17%.

Le stand ONMT accueillera les représentants de Royal Air Maroc et Air Arabia, ainsi que des hôteliers et voyagistes marocains, disposant de représentations en Europe. Pour les acteurs touristiques nationaux n’ayant pu faire le voyage, les équipes de l’ONMT agiront en leur nom en tant que représentants commerciaux et favoriseront les relations d’affaires malgré la distance.

Dans le contexte actuel et afin de pallier les difficultés vécues par les professionnels, l’ONMT s’engage sur une politique incitative, permettant la participation ou la présence des acteurs touristiques sur le stand de l’Office.

L’ITB de Berlin, du 9 au 13 mars 2022, constitue la prochaine étape de cette feuille de route, sous un dispositif digital décidé par ses organisateurs.