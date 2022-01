L'Oriental Fashion Show retrouve la scène de la mode parisienne

L'Oriental Fashion Show (OFS), une plateforme internationale dédiée à la haute couture et à la mode orientale fondée par la Marocaine Hind Joudar, est de retour sur la scène parisienne, apprend-on auprès des organisateurs. Pour sa 41e édition, l’OFS reprendra ses quartiers à Paris dimanche prochain après deux années d’absence sur la scène parisienne, mais pas sans avoir été très actif en organisant des défilés virtuels et en présentiel au-delà des frontières.

L'année 2021 a été très riche en événements pour l’Oriental Fashion Show, puisque c’est dans sa traversée du monde le long de la route de la soie que plusieurs créateurs de talent ont pu présenter leur travail, même si le monde de la mode et le secteur de l’artisanat ont été très fortement impactés par la pandémie du Covid-19. L’OFS a ainsi fait escale dans plusieurs villes du monde : Fez, Marrakech, Istanbul, Dubai, Issyk-Kul (Kirghizistan), Milan et Douchanbé (Tajikistan).

Dimanche prochain, c'est au cœur d'un palace parisien que les créateurs présenteront leurs collections printemps/été 2022. «Cette nouvelle édition a été conçue comme un hymne à la fusion des genres et des identités. Carrefour des cultures, ce grand rendez-vous entend ainsi mettre en lumière la parfaite symbiose qui unit dans la mode les transpositions des savoir-faire de l’Orient et de l’Occident», soulignent les organisateurs.

«À l’heure où l’on fustige les méfaits de l’appropriation culturelle, l’Oriental Fashion Show prône plus que jamais la richesse de la mixité culturelle en célébrant l’amour de la mode au-delà des frontières», assurent-ils.

Les collections présentées illustreront à merveille le travail minutieux d’artisans et de créateurs venus notamment d’Égypte, de Tchéquie, de Slovaquie, d'Ouzbékistan et d’Algérie.

Événement phare de l'association «Route de la Soie et d'Al Andalus», qui a pour but ultime de valoriser un art de vivre, l’Oriental Fashion Show a été créé par Hind Joudar en 2004. L'OFS a pu promouvoir, à travers ses nombreuses productions, plus de 100 stylistes de 50 nationalités différentes, parmi eux de nombreux Marocains.