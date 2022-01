Le PPS critique la faible présence politique du gouvernement et appelle à l'ouverture des frontières

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a critiqué, mardi, la faible présence politique du gouvernement, en reconnaissant «quelques rares points positifs» dans la performance de l’exécutif dirigé par Aziz Akhannouch. Dans un communiqué à l’issue de la réunion hebdomadaire de son bureau politique, le PPS a ainsi cité le soutien accordé au secteur du tourisme, le dialogue social dans le secteur de l’éducation ainsi que les décrets adoptés en vue d’élargir l’accès à la couverture sociale.

En revanche, le bureau politique du parti du Livre pointe l’«incapacité» du gouvernement à «communiquer». «Celle-ci est exacerbée par le mépris du gouvernement et de son chef de la nécessité de respecter les délais constitutionnels mensuels devant le Parlement», fustige-t-il. Le PPS dit noter «l’écart toujours croissant entre les engagements et les slogans pris par le gouvernement et le fait qu’il n’a pas été en mesure de développer les réponses, les alternatives et les décisions nécessaires pour relancer l’économie nationale et soutenir l’esprit d’entreprise national, et pour réduire la création de conditions sociales difficiles et préoccupantes».

Le parti de Nabil Benabdallah estime que la performance du gouvernement est, de ce fait, «inférieure aux aspirations et aux orientations du nouveau modèle de développement adopté par le gouvernement dans sa déclaration et sa loi de finance comme référence déclarée».

Sur un autre dossier, le PPS a appelé à l’ouverture des frontières. «Le PPS demande au gouvernement de réfléchir à la décision de rouvrir les frontières aux différents types de mouvements dans les meilleurs délais. Cette décision, attendus par de nombreux milieux, aura certains effets positifs sur l’économie nationale dans son ensemble et sur certains secteurs productifs directement et profondément touchés par la fermeture des frontières», explique le parti. Celui-ci ajoute que «la décision permettra une fois de plus aux Marocains du monde, qui ont une énorme contribution à apporter à l’économie nationale, d’entrer et de sortir à nouveau du Maroc, ainsi que de résoudre le problème des milliers de Marocains bloqués dans différents pays».